Ismét ünnepet ült Bardoc

Két év kihagyás után ismét faluünnepet tartottak Bardocon. A labdarúgópálya szomszédságában felállított színpad és a lacikonyhás sátrak környékén már szombat délelőtt jó volt a hangulat, amely estig csak fokozódott. A fellépők zöme helyi és környékbeli volt, de szerepelt a programban a közismert Tamás Gábor is.

Az ünnepség első óráiban a sportolók, azaz a Lőrincz Zsigmond-emlékkupa mérkőzéseit vívók voltak a főszereplők. Az „öregfiúk” – a legfiatalabb játékosnak is legalább negyvenévesnek kellett lennie – kétszer húszperces félidőket játszottak, ami éppen elégnek is bizonyult a melegben, mert mint az egyik fő szervező, Tókos Jenő mondotta, a szív még vinné őket, de a test már egyre kevésbé engedelmeskedik. A tornát Bardoc és Kovászna előtt Barót nyerte.

Az esemény részét képezte, hogy a Bardocról származó és ahhoz igencsak ragaszkodó néhai kovásznai polgármesterre, Lőrincz Zsigmondra emlékeztek tisztelői, és a pálya mellett álló emlékműnél koszorúztak.

A hivatalos megnyitón Balázsi Dénes, a község polgármestere azoknak mondott köszönetet, akik lelkesen dolgoztak, hogy a színes program megvalósulhasson, valamint azoknak, akik hozzájárultak az anyagi fedezet előteremtéséhez, az eseményre ellátogatóknak pedig azt kívánta, mindenki találja meg a számára kedvére valót. Tókos Jenő nevén is nevezte a támogatókat, majd úgy fogalmazott, bár az elmúlt évek sok vállalkozót nehéz helyzetbe hoztak, most, felismerve, milyen fontos, hogy végre a kikapcsolódásra, szórakozásra is alkalmat kell biztosítani, első szóra készek voltak segíteni.

A Bartha Imre által húsz éve létrehozott Hajnalcsillag néptánccsoport fellépésére sokan voltak kíváncsiak, ami nem meglepő, hiszen ha csak a három korcsoportban táncolók legközelebbi hozzátartozóit számítjuk, már jelentős számról beszélhetünk.

A rockot játszó Háttérzaj koncertje azért volt különleges, mert az együttest nagyon fiatalok alkotják, soraikban – a gitárnál és a doboknál – pedig több lány is volt. Visszatérő fellépő volt a helybeli Kolumbán Sanyika, aki ismételten bizonyította, a nem látók nem csak énekesek, de jó gitárosok is lehetnek.

Az est fénypontját az erdélyi könnyűzene egyik állócsillagának számító Tamás Gábor koncertje jelentette, majd utcabál zárta az ünnep első napját. Vasárnap délután a Csodacsapat és a citeracsoport, a Sincron tánccsoport, a Bogyor család (Hajnal, Dani, Gabi és Bogyócska), az erdőfülei Dobó néptánccsoport, Syntia és Sláger Tibó szerepelt a fellépők között.