MÓSER ÁDÁM-EST BARÓTON. Balkán-francia-klezmer-tangó dallamok és ritmusok csendülnek fel Baróton a Memento kávéházban augusztus 4-én 21 órakor. Móser Ádám harmonikaművész zenéje attól egyedi, hogy rendhagyó összeállításban ötvözi a zenei stílusokat, ezáltal világszinten egyedülálló hangzásvilágot érve el.

Kiállítás

EMŰK. Incze Mózes (sz. 1975) baróti születésű festőművész kiállítása szeptember 24-ig tekinthető meg a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban. Nyitvatartás: keddtől péntekig 10–18, szombaton 11–18 óráig.

SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM. Albert Levente képzőművész Metaformák című kiállítása szeptember 8-áig látható Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum ideiglenes székhelyén, a Lábas Házban. Nyitvatartás: hétköznapokon 9–16, csütörtökön 9–19, hétvégén 10–14 óráig.

Hitvilág

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁS. A gyulafehérvári főegyházmegyében augusztus 3-án, szerdán Sepsiszentgyörgyön a Szent Gellért-templomban, csütörtökön a Szent József-templomban tartanak örökös szentségimádást. A szentmise 10 órakor kezdődik, utána kihelyezik az Oltáriszentséget, melynek őrzői: a neokumenális közösség és a nőszövetség, 11–12-ig a Mária-iskola és az engesztelő imacsoport, 12–13-ig a rózsafüzér társulat, 13–14-ig a Máltai Szeretetszolgálat és a Kolping család tagjai, 14–15-ig az Élet a lélekben imacsoport; 15– 16-ig a férfiak és az ifjúság imaórája; a befejező szentmise 18 órakor kezdődik szentbeszéddel. Augusztus 5-én, pénteken az őrkői Mária Világ királynője templomban tartanak egész napos szentségimádást.

TERÁPIA. A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 29. – szeptember 9. között 12 napos terápiás programot szervez férfi és női szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak a magyarózdi Terápiás Otthonban. A program célja az absztinencia megkezdése, információszerzés a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv elkészítése, önismeret. A felvétel előzetes interjú alapján történik. Jelentkezni augusztus 23-ig lehet a következő telefonszámokon: Sepsiszentgyörgy és környéke: Kozma Ferenc – 0757 489 778, Kézdivásárhely és környéke: Gergely Dóra – 0745 202 042.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi műsorán ma: 16.30-tól Encanto (magyarul beszélő), 16.15-től DC Szuperállatok ligája (románul beszélő), 18.15-től Számomra te vagy Ceaușescu (románul beszélő), 18.30-tól Thor: Szerelem és mennydörgés (magyarul beszélő), 20.15-től Top Gun: Maverick (román feliratos), 20.45-től

Fekete telefon (magyarul beszélő).

KERTMOZI. Sepsiszentgyörgyön a KultúrParkban (a zeneiskola mellett) szerdán 21.30-tól A barlang című, román feliratos olasz–francia–német drámát vetítik. Esős, hideg idő esetén a vetítésre a moziban kerül sor.

Szentimrei Judit-emlékkiállítás Zabolán

Zabolára utazik a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet Szentimrei 100 nevet viselő kültéri kiállítása, mely tavaly jött létre a jeles néprajzkutató születésének 100. évfordulója alkalmából, és eddig csak Sepsiszentgyörgyön volt megtekinthető. A Fiatal Néprajzkutatók 19. szemináriumának keretében ma Zabolán a Csángó Néprajzi Múzeum előtt 16 órai kezdettel mutatja be a tárlatot Szebeni Zsuzsanna, a Liszt Intézet vezetője. A kiállítás létrehozói: sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet, Civilis Egyesület. Kurátorok: Szabó Zsolt szerkesztő, H. Szabó Gyula kiadóigazgató, Szebeni-Szabó Róbert fotográfus. Közreműködők: dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató, egyetemi tanár, az MTA külső tagja, Gazda Klára muzeológus, néprajzkutató, egyetemi tanár (Incze László Céhtörténeti Múzeum), dr. Dimény Attila (Kájoni János Hargita Megyei Könyvtár), Bedő Melinda (Székely Nemzeti Múzeum), Gazda Enikő, valamint Gazda József, Kallós Zoltán. Külön köszönet dr. Kulpinszky Eleonórának és a Civilis Egyesületnek.

Erdővidéki bányásznapok

Barót város önkormányzata és a városi művelődési ház az erdővidéki szénbányászat elindításának 150. évfordulóján, augusztus 6-án és 7-én nosztalgia-bányásznapot szervez Baróton a Nagyerdő alatti Városligetben. Szombaton ünnepi felvonulással és megnyitóval kezdődik a rendezvény az Erdővidéki Egyesített Fúvószenekar közreműködésével, megtartják az Erdővidéki Néptánctalálkozót, fellép a Maros Művészegyüttes, a Classical Singers, dokumentumfilm-vetítésre kerül sor, bemutatják a 150 éves a szénbányászat Erdővidéken című könyvet, utcabált tartanak a Harmony Banddel, sportprogramok. Vasárnap az ökumenikus istentiszteletet követően autóbuszos körút Erdővidéki bányász­emlékek megismerésére, gyermek- és ifjúsági műsorok a Mozaik és Syncron tánccsoport, a Háttérzaj együttes részvételével, főzőverseny, és sor kerül az első Erdővidéki Rock­találkozóra is. Fellépők: P. Mobil (HU), TransylMania és FlashBack (Barót), House of Pioneers (Sepsiszentgyörgy).

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Nagyenyedi természetrajzi múzeum – Február 16-án Románia Legfelsőbb Bírósága jogerősen elutasította a nagyenyedi Természettudományi Múzeum gyűjteményének visszaszolgáltatását az Erdélyi Református Egyházkerületnek, illetőleg közvetve a Bethlen Gábor Kollégiumnak, amelytől a 20. század közepén a nagy múltú tárgyegyüttest államosították, másképp szólva eltulajdonították.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line (telefon: 0367 412 103); Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0737 899 825) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Kökösben és Kökös­bácsteleken, szerdán Illye­falván, csütörtökön Aldobolyban és Sepsiszentkirályban, pénteken Árapatakon gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumi­abroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak. A szelektív, illetve háztartási hulladékot a szokásos program szerint szállítják el.

KIHELYEZETT FOGADÓNAP. Ma 10 órától Sepsiszentgyörgyön a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje és a gyermekek ügyvédje. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes. A brassói hivatal telefonszáma: 0268 471 110.

ÁRAMSZÜNET. Csernátonban ma 8–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás. Érdeklődni a 0800 500 929-es zöldszámon lehet.

IVÓVÍZ. Ma Gidófalván 8 és 15 óra között mosatják az ivóvízhálózatot. * Javítási munkálatok miatt augusztus 3-án, szerdán 8–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Kézdivásárhelyen a Kanta utca 12–49. közötti számoknál, a Perkő, a Budai Nagy Antal, a Fehérmartok, valamint a Patak utcában. * Kézdivásárhelyen augusztus 3-án, szerdán 8 és 16 óra között csatlakoztatási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Gábor Áron utca Oroszfalu felőli részén, a 6-os udvartértől a 23-as udvartérig, a Kőrösi Csoma Sándor utcában, valamint a Kovácsszer utcában.

MÓDOSUL A NYITVATARTÁS. A Közüzemek Rt. sepsiszentgyörgyi pénztáránál meghatározatlan ideig hétfőtől péntekig 11 és 14.30 óra között fogadják az ügyfeleket. Emlékeztetik a fogyasztókat, hogy vízszámláikat befizethetik a Paypoint befizetési pontoknál, a PAGO alkalmazáson vagy a www.apacov.ro weboldalon is.

PONTOSÍTÁS. A kisbaconi MEsketE Egyesület által szervezett táborról szóló pénteki beszámoló kapcsán a szervezők pontosították: a július 18–22. között zajlott rendezvény fő támogatója Kovászna Megye Tanácsa volt.

RIBIZLIÜNNEP. Esztelneken augusztus 5–7. között tartják a fekete ribizli ünnepét. Mások mellett fellép a csíkszentgyörgyi Székely Góbék, az Ego Sum, az Old Bumeráng, a Lau-Do zenekar.