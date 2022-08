Hargita megye országos második fakitermelésben

Következő írásunk

Az utóbbi időben elszaporodtak az önkényesen kijelölt, nem egyezményes jelekkel ellátott turistaösvények Háromszéken, melyek akár veszélyesek is lehetnek az arra kiránduló túrázókra nézve, illetve mentés esetén a hatóságok dolgát is megnehezítik – hívta fel a figyelmet Moscviciov Leonid, a Kovászna Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központ vezetője, aki arra kérte a civil szervezeteket és a magánszemélyeket, akik ilyesmit terveznek, hogy mielőtt nekilátnak jeleket festeni a fákra, túraútvonalakat kijelölni, kérjék az ő segítségüket, egyrészt biztonsági megfontolásokból, másrészt, hogy a hatóságoknak is tudomásuk legyen az ösvényekről.