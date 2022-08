Az utóbbi időben elszaporodtak az önkényesen kijelölt, nem egyezményes jelekkel ellátott turistaösvények Háromszéken, melyek akár veszélyesek is lehetnek az arra kiránduló túrázókra nézve, illetve mentés esetén a hatóságok dolgát is megnehezítik – hívta fel a figyelmet Moscviciov Leonid, a Kovászna Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központ vezetője, aki arra kérte a civil szervezeteket és a magánszemélyeket, akik ilyesmit terveznek, hogy mielőtt nekilátnak jeleket festeni a fákra, túraútvonalakat kijelölni, kérjék az ő segítségüket, egyrészt biztonsági megfontolásokból, másrészt, hogy a hatóságoknak is tudomásuk legyen az ösvényekről.

A szolgálatvezető szerint általános jelenségről van szó, a megye majd minden szegletében tapasztalták, hogy egyesek túrázóknak szánt jelzéseket festettek önkényesen fákra, gyakran olyanokat, melyekről nem tudni pontosan, mit is jelentenek, illetve teljes turistaösvényeket is kijelöltek ezzel a módszerrel. Olyat is tapasztaltak, hogy a hegyimentők által felfestett jelzéseket tönkretéve, másokkal helyettesítették azokat. Tudomásuk van arról, hogy egyes szervezetek, magánszemélyek előszeretettel végzik ezt, de tetten még nem értek senkit, a hegyimentők már csak az „eredménnyel” szembesülnek.

Tudni kell, hogy az ilyen tevékenységből komoly gondok is adódhatnak, egyrészt a turistákat összezavarhatják az olyan jelzések, melyek nem egyezményesek, nem értik, miről szólnak, és akár veszélybe is kerülhetnek emiatt. Másrészt a mentők dolgát is megnehezítik, hiszen amennyiben egy nem nyilvántartott, önkényesen kijelölt ösvényen történik egy baleset vagy vadállat támad valakire, könnyen előfordulhat, hogy hiába érkezik be a segélyhívás a hatóságokhoz, nem találják meg az áldozatot, vagy csak későn érnek el hozzá.

A szolgálatvezető azzal a kéréssel fordult a jelzésfelfestésre vállalkozókhoz, hogy kérjék a hegyimentők segítségét, ők szívesen megadják az engedélyt, és tájékoztatnak a jelzésszabványok kapcsán, ahogy azt is ellenőrzik, hogy az egyezményes jelekkel látták-e el a turistaösvényt. Emellett abban is segítséget nyújthatnak, hogy felmérjék, a választott útvonal nem rejt-e veszélyeket – vadállatok búvóhelyét jobb, ha elkerülik a turistaösvények.

A vonatkozó jogszabályok pontosan rendelkeznek a turistajelzésekről, illetve hogy azok milyen körülmények között festhetők fel vagy helyezhetők el. A természetvédelmi területeken nem egyezményes jelek feltüntetése szabálysértésnek számít, akárcsak az útvonalak önkényes kijelölése: akik ilyesmit tesznek, megbírságolhatóak. Háromszéken még nem volt rá példa, hogy pénzbírsággal sújtsanak valakit ilyen kihágás miatt, de nem is ez a cél.