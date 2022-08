Haladnak a felújításokkal

Több sepsiszentgyörgyi tanintézetben is korszerűsítési, bővítési és javítási munkálatok zajlanak. A városháza tájékoztatása szerint óvodák, iskolák belső és külső tereinek felújítása, napközi otthon bővítése, illetve egy új óvoda építése is folyamatban van.

Az önkormányzat közlése szerint három óvodaépületen dolgoznak. A Gulliver Napközi Otthonos Óvodában belső felújítási munkálatok zajlanak. A tetőszerkezet feljavításával, valamint a padlózat hőszigetelésével már végzett a kivitelező. A továbbiakban új villanyvezetékeket helyeznek el az alagsorban, illetve a falat is újravakolják, majd ezt követi a belső hőszigetelés. A Kőrösi Csoma Sándor Napközi Otthonos Óvoda épületében cserélik a villanyhálózatot, újrarendezik a belső tereket, szigetelik a falakat, korszerűsítik a fűtési rendszert és kicserélik a nyílászárókat. Az Olt utcai 3-as Számú Óvoda új épületénél jelenleg az alap kialakításán dolgoznak.

Az iskoláknál a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskolában az udvarrendezés van folyamatban, ahol sportpályákat is kialakítanak. A műszaki terv többszöri módosítása ellenére jó ütemben haladnak a munkálatokkal a Székely Mikó Kollégiumban, ahol a teljes körű felújítás során már kicserélték a víz-, villany- és fűtéshálózatot, de megújulnak az osztálytermek, a folyosók és a mellékhelyiségek is. Jelenleg az Erzsébet parkra néző épületszárnyban dolgozik a kivitelező, az új padlót helyezik el. A korszerűsítés a Helyi Fejlesztések Országos Programjának támogatásával valósul meg, a munkálatok előreláthatólag idén szeptemberben fejeződnek be a parkra néző épületszárnyban. (ndi)