Rovarirtás a megyeszékhelyen

A városháza tájékoztatója szerint a kívánt hatás elérése érdekében a földi permetezést sötétedést követően, 21 óra után végzik el. Közölték azt is, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken kézi pumpákat használnak, de autóból is szórják a rovarirtó szereket. A vizes területeken, a folyók és a patakok partján napközben is permeteznek a kullancsok ellen.

A művelet során termikus köd és vizes oldatok formájában juttatják ki a hatóanyagot, az egészségügyi minisztérium mindkét szert engedélyezte, rendelkeznek minden szükséges jóváhagyással – írják a közleményben, melyben azt is leszögezik: a felhasznált anyagok nem jelentenek veszélyt a méhekre.

Annak érdekében, hogy a kiszórt anyagokat ne lélegezzék be, az önkormányzat arra kéri a sepsiszentgyörgyieket, hogy a rovarirtás ideje alatt és az azt követő fél órában kerüljék az érintett területeket.

Ha esik az eső, az akciót egy nappal elhalasztják. (dvk)