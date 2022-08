A szervezet közlése szerint a második szakasz végéig 197 ezer személy töltötte ki a népszámlálási kérdőíveket a megyében, ez a becsült lakosság 99,5 százaléka. A megye településeinek túlnyomó többségében sikerült elérni a becsült lakossági számot, néhány helyen több százalékkal túl is lépték azt. Ez a látszólagos ellentmondás – amint azt korábban az RMDSZ képviselői is jelezték – a becsült és a valós lakosságszám közötti különbségnek tudható be, azaz könnyen előfordulhat, hogy egyes településeken többen élnek, mint amennyivel a statisztikai hivatal számolt a rendelkezésére álló adatok alapján. Sepsibükszádon és Zabolán a becsült lakosság 98 százaléka töltötte ki a kérdőívet, Sepsibodokon, Hidvégen és Kommandón 97 százaléka, Kovásznán 96, Uzonban 95, Baróton 93, Torján 92, Ozsdolán és Kézdivásárhelyen 91, Sepsiszentgyörgyön 89 százaléka.

Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke szerint azt vállalták, hogy segíti a népszámlálást, és a szándékuk az volt, hogy egyetlen magyar ember se maradjon ki az összeírásból. Kovászna megye az önkitöltéses szakaszban országos szinten a második helyen végzett, a második szakasz lezártával pedig úgy értékelik, hogy a becsült lakosság közel 100 százalékát sikerült megszámolni. „Bizonyossággal állíthatjuk, hogy a megyében a magyar embereket sikerült összeírni”, fogalmazott az elnök, megköszönve az RMDSZ munkatársainak, önkormányzati vezetőknek, „népszámosoknak”, az önkénteseknek a cenzus során végzett munkát. „A háromszéki embereknek megköszönjük, hogy az eddigi felhívásainkra – legyen az a magyarországi választások vagy a népszámlálás – nyitottsággal reagáltak és együttműködtek velünk. Jó látni, hogy Háromszéken megértették a népszámlálás lényegét, hogy magyar közösségünk így tudja felmutatni súlyát” – összegzett Tamás Sándor.

Bodor László, a szervezet ügyvezető elnöke úgy vélte, Romániában lassan hozzászokunk, hogy minél hosszabb ideig készítenek elő valamit, annál bonyolultabb lesz a kivitelezés. Ez történt a népszámlálás esetében is, az önkitöltéses szakaszban az első két héten egyszerűen nem működött a rendszer, a lekérdezési szakaszban meg olyan lassú volt, hogy különböző alternatív megoldásokat kellett bevezetni. Mindezek ellenére Háromszéken összességében sikeresnek ítélik a népszámlálást, hiszen elértük az RMDSZ elsődleges célját: hogy a magyarok száma a realitást tükrözze. Az ügyvezető elnök is köszönetet mondott a háromszéki embereknek, hogy nyitottsággal és megértéssel viszonyultak felhívásaikhoz. Végezetül elmondta, hogy év végén számíthatunk előzetes eredményekre, miután a statisztikai hivatal feldolgozza, súlyozza a begyűlt adatokat.