Állatokat pusztított el a medve Mikóújfaluban

A medvetámadás hétfőről keddre virradóra történt a Csere utca utolsó házának gazdaságában, ahol a tulajdonos este 11 órakor még az istállóban járt, kora reggel pedig az elpusztult kecske, illetve a juh maradványainak látványa fogadta – vázolta a községvezető. Elmondta, az istállóban öt haszonállatot, kecskét és juhot tartottak, a nagyvad kibontotta a gazdasági épület oldalát (fotó) és bement, majd megfogta a juhot, melyet a helyszíntől nem messze el is fogyasztott. A kecske a rá mért ütés nyomán pusztult el – a polgármester szerint vélhetően agresszívebben lépett fel a támadó nagyvaddal szemben, ezért csaphatott le rá.

Az eset a falu szélén, de lakott helyen történt, azon a részen, ahol az emberek a temetőbe is kijárnak, ezért Demeter Ferenc a közösségi médiában közzétett bejegyzésében is arra kérte a helybélieket, hogy este 10 óra után senki ne járjon a környéken. Az érintett portán azóta a gazdasági épületek körül villanypásztort szereltek fel.

Közben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, megalakult a helyi akciócsoport is, melynek tagja a polgármester mellett az alpolgármester, az állatorvos, valamint a vadászegyesület képviselője, és elindították a támadó nagyvad beazonosítását. Amennyiben ismét felbukkan, befogják, megjelölik és elszállítják az állatot. Demeter Ferenc szerint korábban is jelezték a mikóújfalusiak, hogy láttak medvét néhol felbukkanni, és úgy vélte, a szárazság miatt is kevesebb a táplálékuk, így most már a faluba is bejönnek.

Sepsiszentgyörgyön is medvét láttak a héten. A Ro-Alert rendszer révén a megyei sürgősségi felügyelőség kedd este figyelmeztette a megyeszékhelyieket, hogy a Sugásfürdő felé vezető úton medve jár. Arra kérték a lakosságot, ne tegyék ki magukat veszélynek, kerüljék az érintett városrészt, ne menjenek közel az állathoz, ne próbálják etetni, sem fényképet készíteni róla.