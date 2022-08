SIC Feszt az árkosi kastélykertben

Augusztus 10–14. között ismét az árkosi Szentkereszty-kastély kertje fogadja be a fesztivált, az impozáns épület kertje és udvara remek helyszínnek bizonyult az előző évben is – mutatott rá a Háromszéki Ifjúsági Tanács elnöke, Kelemen Szilárd. Hangsúlyozta, a SIC Feszt évek óta a régió fiataljainak első fesztiválélménye, egy olyan rendezvény, ahol a szórakozás mellett ismeretek bővítésére is lehetőséget teremtenek, ennek jegyében idén is arra törekedtek, hogy minőségi fesztivált kínáljanak elérhető áron. A koncertek mellett három sátorban különböző szakmai előadásokon lehet részt venni, és eleget téve a résztvevők korábbi kérésének, arra is lesz alkalom, hogy kedvenc előadóikkal személyesen is találkozhassanak a fiatalok. Idén sem marad el a népszerű családi nap, ezt augusztus 13-án tartják gyermekeket és szülőket is megszólító programpontokkal. Kelemen Szilárd jelezte, sok helyi vállalkozás támogatja a rendezvényt, és partnerük a fesztivál helyszínét biztosító Jankovich-Bésán Elemér, a Szentkereszty-kastély jelenlegi tulajdonosa is.

A fesztivál körüli teendőkben 150 önkéntes segíti a szervezők munkáját – mutatott rá a SIC Feszt fő szervezője, Antal Balázs. Elmondta, a belépőket ezúttal elővételben is értékesítették, eddig mintegy 600, 49 és 129 lej közötti bérlet, illetve több mint kétezer, kedvezményesen 30 lejért megvásárolható napijegy kelt el. Napijegy a rendezvény helyszínén is vásárolható, ára 40 lej lesz.

A látogatókat színes zenei kínálattal várják, 13 magyarországi fellépő mellett hat helyi zenekar is színpadra lép, a jó hangulatról gondoskodni hivatott 17 lemezlovas közül pedig öt a nemzetközi porondon is ismert, illetve bemutatkozási lehetőséget biztosítanak kezdő lemezlovasoknak is. A részletes programot a következő napokban közlik, a fellépőkről azonban a rendezvény Facebook-oldalán már lehet tájékozódni.

Antal Balázs újdonságként említette, hogy idén kempingezni is lehet majd a fesztivál idején, a sátrakat a helyi kultúrotthon kertjében verik fel. Eddig mintegy kétszázan foglaltak sátorhelyet.

A tavalyi SIC Feszten több mint tízezren vettek részt – mondotta Grüman Róbert, a fesztivál egyik alapítója, a StartUp HUB társalapítója. Úgy vélte, a hasonló rendezvények gazdasági és turisztikai szempontból is hozzájárulnak az érintett térség fejlődéséhez. Ennek kapcsán megjegyezte: minden értékesített bérlet árából egy eurót a kastély egyesülete javára adományoznak, hiszen az a cél, hogy a Szentkereszty-birtok visszakerüljön a kulturális, turisztikai körforgásba.

Kitért arra is, a fesztivál ideje alatt a StartUp Hub sátorban gazdasági és agrárkérdésekre fókuszáló programok zajlanak majd, ezekhez azért ragaszkodnak, mert azt tapasztalják, a járványt követően rengeteg lehetőség is adott a sok kihívás mellett, így számos pályázat és támogatás elérhető. Úgy gondolom, minden olyan alkalmat meg kell ragadnunk, ahol a sikeres, vállalkozó fiatalokat be lehet mutatni, hogy példájukkal másokat is ösztönözzenek – fogalmazott.

Grüman Róbert ugyanakkor közölte, akárcsak az előző évben, a fesztivál helyszínét buszokkal lehet majd megközelíteni, az éppen zajló útjavítás miatt a környéken nincs lehetőség parkolásra. Ugyanakkor kérik majd a taxis társaságok együttműködését is, hogy minél zökkenőmentesebb legyen a szállítás az árkosi kastély és Sepsiszentgyörgy között. Emellett az árkosiak megértését, türelmét is kérte, és elmondta: a helybéliek személyazonossági igazolványuk felmutatásával ingyenesen vehetnek részt a szerdán kezdődő programokon.