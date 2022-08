A tavalyi összesített nyers mérlegadatok alapján – melyeket a napokban kaptak kézhez –, Háromszék gazdasága növekvő tendenciát mutatott 2021-ben, ami annak tudható be, hogy a vállalkozások tavaly pótolták a 2020-as, járványhelyzet miatti kiesést – számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján Édler András. A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt is elmondta, hogy az árbevétel és a bruttó nyereség növekedésében tevékenységi terület szerint továbbra is az ipar áll az első helyen, ezt követi a kereskedelem, valamint a szolgáltatások ágazata.