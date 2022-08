Az első percekben inkább a hazai csapat irányította a játékot, de helyzetig nem jutott el, míg a vendégeknek a támadásépítése is akadozott. Ennek ellenére, a zöld-fehérek jutottak előnyhöz, mert az első szögletük után kialakuló kavarodás végén, negyedik próbálkozásra Franck Boli a kapuba fejelte a labdát. Ezt követően is többnyire mezőnyjátékkal telt az idő, mígnem az azeri bajnok szintén egy pontrúgást követően egyenlített, mivel Filip Ozobić szabadrúgását rossz helyre ütötte ki Dibusz Dénes, a kipattanót pedig Owusu Kwabena értékesítette. A szünet előtt majdnem előnybe is került a Qarabag, de a videóbíró les miatt érvénytelenítette a találatát.

A folytatásban is a házigazdák játszottak fölényben a kifejezetten jó iramú mérkőzésen, azonban a Ferencváros hátsó alakzata többször is önfeláldozóan védekezve állta a sarat, az azeri támadók így nem tudták átjátszani. Amikor a játékrész derekán kiszabadult a szorításból a magyar bajnok, rögtön nagy helyzete került, de a visszazáró Bahlul Musztafazada a gólvonal előtt tisztázott. Ez azonban csak fellángolás volt, mert alapvetően a lefújásig a Qarabag támadott, viszont fölénye két nagyobb helyzetet leszámítva mindvégig meddőnek bizonyult, így a párharc döntetlenről indulva folytatódik majd a Groupama Arénában.

„A lelátók tele voltak, zsúfolt stadionban játszottunk, és a meleg is befolyásoló tényező volt, nem véletlenül volt ivószünet. Ettől függetlenül, a második félidőre nem azt kértem a játékosaimtól, hogy védekezzünk, védjük az eredményt. Sőt, ekkor is voltak helyzeteink, sajnálom, hogy ezeket nem használtuk ki. Számomra egy a lényeg, a visszavágóig mindent átbeszélünk labdarúgóinkkal, és alaposan felkészülünk arra a mérkőzésre. A mostani találkozó végeredménye 1–1 lett, úgyhogy a nulláról indulunk, azonos a két csapat továbbjutási esélye. Eddig öt kemény meccsen vagyunk túl a selejtezők alatt, hármat idegenben játszottunk, egyelőre nincs okom a panaszra” – mondta Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző.

Eredmény, BL-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés: Qarabag (azeri)–Ferencváros 1–1 (gólszerzők: Owusu 34., illetve Boli 18.).