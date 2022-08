Következő írásunk

2022-08-08: Gasztronómia - Demeter Virág Katalin:

Bő másfél hónapja legszebb arcukat mutatják a zöldséges és gyümölcsös asztalok a piacokon, és ilyenkor, nyár derekán igazán gazdag a felhozatal, sokféle alapanyagból válogathatunk, ha főzni kell a családnak. Bár a hőségben meglehetősen embert próbáló feladat a tűzhely mellett állni, azért ilyenkor is enni kell valamit, és legtöbbször gyorsan elkészíthető, könnyed, hűsítő fogásokra vágyunk. Nyári összeállításunkban is ezt tartottuk szem előtt, több zöldséges fogás és gyümölcsös étel receptjét gyűjtöttük csokorba annak reményében, hogy olvasóink találnak köztük olyat is, mely a konyhába csábítja őket. Kellemes készülődést, jó étvágyat kívánunk!