A sepsiszentgyörgyi csapat vasárnap hatalmas mezőnyfölénye és emberelőnye ellenére gól nélküli döntetlent játszott hazai környezetben az Aradi UTA ellen a SuperLiga 4. fordulójában. A székelyföldi együttes csütörtökön 20 órától a svéd Djurgårdens IF vendégeként lép pályára a Stockholm Arénában a Konferencia Liga-selejtező 3. körének visszavágóján.

Felsőházi rájátszásba vágyó csapatok találkoztak a Sepsi OSK Arénában, a háromszéki gárda sorozatban harmadszor játszott vasárnap a délutáni kánikulában, valamint zsinórban a negyedik – két Konferencia Liga-selejtező és egy bajnoki – mérkőzésén maradt nyeretlen. A találkozó a vendégek helyzetével kezdődött, az első percben Virgiliu Postolachi szánta el magát, a moldovai csatár betört a büntetőterületre, lapos lövését azonban Niczuly Roland bravúrral védte. A házigazdák lassan magukhoz ragadták a kezdeményezést, ennek eredményeként a 12. percben Andres Dumitrescu vette célba a kaput, viszont próbálkozását Florin Iacob szögletre tolta. A folytatásban is Cristiano Bergodi csapata birtokolta többet a labdát, de helyzeteket nem tudott kialakítani, csak pontrúgásokig jutott. A szünet előtt kissé felpörögtek az események, a ráadásban a házigazdák tizenegyest reklamáltak, ám sem a játékvezető, sem a videobírók nem látták szabálytalannak az Alexandru Tudorie elleni esetet.

A második félidő elején a vendégek bátrabban és veszélyesebben játszottak, a 47. percben Juan Bautista Cascini előreívelését Postolachi középre fejelte, így Niczuly magabiztosan védhetett. Ezt követően a sepsiszentgyörgyi együttes előtt is adódott lehetőség, Vitalie Damașcan éles szögből leadott lövését a vendégek kapusa hárította. Nem sokkal később Wesley Jobello erőteljes próbálkozása fölé ment, majd a 73. percben egy aradi sarokrúgás után Cătălin Golofca a gólvonalról kétszer is hatalmasat mentett. Az Arad az utolsó negyedórára emberhátrányba került, Mihai Dobrescu egy szabálytalan belépőt követően megkapta a második sárga lapját is. Ezt kihasználva a házigazdák nyomás alá helyezték ellenfelüket, a befejezések azonban pontatlanok voltak. A 85. percben Erion Hoxhallari szinte öngólt vétett, az albán védő rosszul ért a labdába, amely centikkel elkerülte a kaput. A hajrában Cristian Bărbuț távoli lövése fölé ment, így a Sepsi OSK az idényben harmadszor osztozott a pontokon.

SuperLiga, alapszakasz, 4. forduló: Sepsi OSK–Aradi UTA 0–0.

Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, mintegy 3000 néző. Vezette: Rareș George Vidican (Szatmárnémeti). Sepsi OSK: Niczuly – Ciobotariu, Bălașa, Niňaj, Dumitrescu (Ispas, 84.) – Rodríguez (Aganović, 55.), Păun, C. Matei – Gheorghe (Golofca, 65.), Tudorie (Rondón, 65.), Damașcan (Bărbuț, 66.). Vezetőedző: Cristiano Bergodi. Arad: Iacob – Vukčević, Chindriș, Benga (Hoxhallari, 57.), Dobrescu – Cascini, Batha – Otele (Jobello, 56.), F. Matei (Stahl, 65.), Șteau (Isac, 64.) – Postolachi (Keșerü, 65.). Vezetőedző: Ilie Poenaru. Sárga lap: Niňaj (68.), Bărbuț (90.), illetve Batha (25.), Dobrescu (58., 79.), Cascini (83.). Kiállítva: Dobrescu (79.).

További eredmények: Kolozsvári Universitatea–FC Petrolul 0–1 (gólszerző: Grozav 23.), Mioveni–FCSB 1–1 (gsz.: Balaur 26., illetve Miculescu 79.), FC Rapid–FC Argeș 2–1 (gsz.: Sefer 45., 64., illetve Käit 90+2. – öngól), Chindia Târgoviște–Kolozsvári CFR 0–2 (gsz.: Muhar 27., Yeboah 45+1.).

A táblázat:

1. CFR 3 0 1 8–5 9

2. Rapid 3 0 1 5–2 9

3. Farul 2 1 0 4–1 7

4. Botoșani 2 1 0 5–3 7

5. Sepsi OSK 1 3 0 7–3 6

6. Voluntari 2 0 1 4–1 6

7. Argeș 2 0 2 6–7 6

8. Hermannstadt 1 2 0 5–2 5

9. U Craiova 1 1 1 5–4 4

10. Petrolul 1 1 2 2–4 4

11. Arad 1 1 2 2–5 4

12. FCSB 0 3 1 3–5 3

13. Craiova 0 2 1 3–4 2

14. Kolozsvár 0 2 2 3–6 2

15. Târgoviște 0 2 2 3–6 2

16. Mioveni 0 1 3 3–10 1

Az 5. forduló programja: FC Argeș–FC U Craiova (péntek, 21.30 óra), Aradi UTA–Kolozsvári Universitatea (szombat, 19 óra), FC Petrolul–FC Rapid (szombat, 21.45 óra), FC Voluntari–Sepsi OSK (vasárnap, 13.30 óra), Universitatea Craiova–Mioveni (vasárnap, 16 óra), Kolozsvári CFR–FC Botoșani (vasárnap, 18.30 óra), FCSB–Chindia Târgoviște (21.30 óra), FC Farul Constanța–FC Hermannstadt (hétfő, 19 óra).