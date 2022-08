Háromszéki Lovas Napok negyedszer

A megye kevés lovas rendezvényének egyikét Nyujtód fogadja be, ahol a hétvégén szervezték meg a Háromszéki Lovas Napokat. A rendezvényre több megyéből, illetve Magyarországról is érkeztek résztvevők. Szombaton és vasárnap benépesült a Kézdivásárhelyhez tartozó Nyujtód és az Ozsdola közötti nagy mezős terület: lacikonyhákat, kézműves sátrakat vertek fel, színpadot állítottak. Az Erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület két év kihagyás után hozta tető alá ismét a lovas napokat.

A kifogástalan szervezésben zajló rendezvény számos programot kínált az érdeklődőknek, akik a tűző nap miatt a sörsátrak alól követték az eseményeket, de voltak, akik a pálya szélére rakott szalmabálákra ülve izgulták végig a versenyszámokat.

A rendezvény szombaton a nagy méretű székely zászló felvonásával kezdődött, ezt követte a háromszéki díjugratóverseny, amelyre elsősorban fiatal lovasok neveztek be, egész piciktől serdülőkorúakig. A pálya átrendezéséig a korondi Székely Sasok Dobcsapat adott elő regös énekeket, ezek zömét a magyar mondavilág ihlette. Ezenkívül volt ügyességi lóverseny, bemutatót tartott a Sas íjászcsapat, a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület huszárjai, a Lemhény-Rét Lovas Tábor kislovasai, volt lovas paródia és tüzes show kaszkadőr-előadás is. A jelen lévő Salvatore Egyesület elsősegély-bemutatóján ezúttal kimondottan a lóval kapcsolatos balesetek ellátását ismertették.

Vasárnap a 10 órai szentmisét követően volt gyorsasági lóverseny, főzőverseny, Öreg Székely szekeres ügyességi verseny, Toldi-erőpróba, munkalovak versenyére lehetett benevezni, majd a rendezvény a Székely Góbék humorestjével ért véget.

Mindkét nap során a legkisebbekre is kiemelt figyelmet fordítottak, különböző foglalkozásokon vehettek részt.

A versenyszámokat a gyergyószentmiklósi Bajkó Tibor országos fogathajtó mester bonyolította le.

A rendezvény megálmodója Ugron Attila, aki több felmenőre visszanyúló lótartó múlttal rendelkezik, ő maga gyerekkora óta lovagol, ötszörös Székely Vágta-versenyző, láthattuk már Budapesten a Nemzeti Vágtán is. A szervező két versenyszám között érdeklődésünkre elmondta: „Két év kihagyásunk volt Nyujtódon, egyszer Ozsdolára kellett elvinnünk a rendezvényt, akkora víz volt ezen a területen. A napokat az egyesületünk hozza tető alá, a jövedelmünket teljes egészében erre a rendezvényre fordítjuk, de az sem elég, így többen támogattak. Besegített a kézdivásárhelyi önkormányzat is, megjegyzem, hogy tőlük nagyobb támogatást várnánk, mert Nyujtód Kézdivásárhelyhez tartozik, így a rendezvény a városé is” – magyarázta Ugron Attila, aki szerint a gyerekekre kiemelten figyeltek, velük Fejér-Gödri Réka Rebeka óvónő foglalkozott, volt lehetőség állatsimogatásra is, hogy a kicsiket közelebb vigyék hozzájuk.

„A rendezvényre több megyéből érkeztek résztvevők, így a helyi erőkön kívül Maros, Brassó és Hargita megye képviseltette magát, de a díjugratóversenyre volt magyarországi benevezőnk is. A díjugratóra egyébként almási és Benedek-mezői lovasok neveztek be. Nyujtódi lovas nincs, aki ehhez úgymond fel lenne nőve. Én tizenkét éve működtetem a lemhényi lovas tábort, 80–100 gyermek szokott részt venni ott, de emellett külföldön dolgozom, rendszeres edzéseket nem tudtam tartani. Tavaly döntöttem úgy, hogy nagyobb hangsúlyt fektetek a lovassportra, a díjugratás esetében viszont folyamatos kell hogy legyen a felkészülés, az edzés. Kis lovasaink tartanak bemutatót, az ügyességi versenyen is vannak, akik nálam táboroztak” – mondotta a szervező.

A lovas napok megszervezésének fontosságát abban látja, hogy Háromszéken gyermekcipőben jár a lovassport, Hargita megye például sokkal előrébb van. „Olyan év volt, hogy a szomszédos megyében tíz-tizenkét rendezvényen vettünk részt, míg Kovászna megyében volt összesen három, abból egy a miénk. Szép dolgokat lehet tető alá hozni, sok nehézséggel jár, de megéri, valamit ezáltal is hátrahagyunk az utókornak” – összegezett Ugron Attila.