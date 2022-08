Önismereti tábor az árkosi vártemplomban

Vasárnap délelőtt istentisztelettel ért véget a VárLak nevű tábor, mely az Árkosi Unitárius Egyházközség szervezésében augusztus 2–6. között zajlott és a 13–17 év közötti korosztályt szólította meg. Többnyire árkosi fiatalok vettek részt a táborban, melyet az unitárius vártemplom egyik bástyájában tartottak, ahol több fontos témát is körüljártak meghívott előadók irányításával. A rendezvényről a szervezőt, Biró Attila unitárius lelkészt kérdeztük.

A kisebb gyermekeknek rengeteg lehetőségük van az iskola vagy a különböző szervezetek, gyülekezetek által tartott táborokban részt venni, de ezt a korosztályt kevés rendezvény célozza, ezért született meg az ötlet, hogy nekik szervezzenek tábort – mondta a lelkész. Ezek a fiatalok már kinőttek a gyermektáborokból, de önállóan még nem tudnak fesztiválokra járni, bekapcsolódni a felnőtteknek szóló rendezvényekbe. „Pedig talán nekik van a legnagyobb szükségük támaszra, útmutatásra, hisz ők most nagy változáson mennek keresztül, a testük és a lelkiviláguk, gondolkodásmódjuk is alakulóban van” – fogalmazott Biró Attila. Mint kifejtette, a tábor az önismeretre helyezett nagy hangsúlyt, amit lelki gyakorlatok és különféle csapatépítő játékok által is próbáltak fejleszteni.



Esti tevékenységek

Minden fiatalt szeretettel vártak a táborba, de mivel túl sok emberrel nehéz lett volna foglalkozni, meghatározták, hogy a csoport létszáma nem haladhatja meg a húsz főt. Végül pont ennyi fiatal jelentkezett, egy lány kivételével valamennyien árkosiak. A táborozók „beköltöztek a vártemplom egyik bástyájába”, mely tökéletes helyszínnek bizonyult az elmélyült esti beszélgetésekhez. „Innen kapta a nevét is a tábor: a VárLak elsősorban azt jelzi, hogy várjuk egymást ebbe a közösségbe, de valamiképpen a várlakó kifejezést is magában foglalja” – magyarázta a lelkész.

Mivel egyértelmű volt számára, hogy reggel kilenctől nem lehet programokat szervezni ennek a korosztálynak, délután négytől kezdődtek a tábori tevékenységek, és késő estig, 23 óráig tartottak. Amint a lelkipásztor kifejtette, nagyon élvezték a fiatalok az esti együttlétet, vacsora után is örömmel vettek részt a további játékokban.



Fontos kérdések

Több olyan szakembert is meghívott a lelkész, akik a tinédzsereket érintő fontos kérdésekről tartottak elő-adást és beszélgettek a résztvevőkkel. Első nap, kedden arra a kérdésre keresték a választ, hogy Ki vagyok én? Az ezzel kapcsolatos beszélgetést és különböző gyakorlatokat, tevékenységeket Biró Attila vezette.

A második nap kérdése az volt, hogy Mik az erényeim és gyengeségeim? Itt többnyire a függőségekről és mindazokról a fiatalokat veszélyeztető kísértésekről beszélgettek, amelyekkel már most vagy a közeljövőben szembesülni fognak. Erre a napra Rácz-Berecz Tímea mentálhigiénés segítő szakembert hívták meg, aki jó ismerője ennek a kérdéskörnek.

A következő napon a Mi zajlik körülöttem? kérdésre keresték a választ, arról beszélgettek, hogy milyen események zajlanak a világban, mit jelent az orosz–ukrán háború, annak milyen következményei lehetnek ránk nézve, hogyan kezeljük a médiából áradó rengeteg információt. Erről Silviu Tăraș kökösi polgármester, egyetemi tanár beszélgetett a fiatalokkal, és különféle játékokra is sor került.

A pénteki téma az volt, hogy Mi történik velem? Mi zajlik bennem?, a programvezetők pedig Csiszér Hajnalka pedagógus és férje, Csiszér Csaba voltak, akik a Családi életre nevelés program munkatársaiként arról beszélgettek a tinikkel, hogyan alakul át a testük és milyen az egészséges szexuális élet.

A szombati, utolsó napon a Hol a helyem a közösségben? kérdés került terítékre, és arról társalogtak a lelkipásztor irányításával, hogyan tudnak ők aktívan bekapcsolódni a gyülekezet, faluközösség életébe.



Aktív gyülekezeti élet

A fiatalok érdeklődése is jelezte, hogy hiánypótló ez a kezdeményezés, de ugyan­ilyen nagy érdeklődés övezte a nyár elején szervezett gyermeknapot, és ugyanilyen lelkesen várják az árkosi fiatalok az Ürmösi Incze Hunor és Mária Terézia által szervezett néptánctábort.

Biró Attila lelkipásztor arról is beszámolt, hogy nemrég egy lengyel női kórust fogadtak, mely az Erasmus+ programban érkezett hozzájuk, miután májusban az árkosi dalárda is ellátogatott Lengyelországba.

A hétvégén a szejkei unitárius találkozóra utaznak, melyet idén a háromszéki egyházközségek szerveznek, szeptember 5-én pedig a Régeni Áron Dalárda fennállásának 100. évfordulójára készülnek, és egyben azt is megünneplik, hogy 120 éves az unitárius vártemplom orgonája.

Amint a lelkész elmondta, aktív közösség az árkosi unitáriusoké, a nőszövetség is minden munkából kiveszi a részét, ezért tudnak ennyi izgalmas rendezvényt szervezni.