Még lehet jelentkezni az idei Sportnapokra

A sepsiszentgyörgyi Sportnapok szervezői felhívják az egyesületek és szervezetek figyelmét, hogy közeledik a rendezvény jelentkezési határideje, amely augusztus 15. Aki szeretne részese lenni az idei eseménysorozatnak, a sepsisportnapok@gmail.com címre kell beküldenie a regisztrációs ívet. Ugyanide várják azok jelentkezését is, akik idén először kapcsolódnának be a háromnapos sportrendezvénybe. További tájékoztatásért keressék a szervezőket e-mailben, vagy hívják a 0744 757 088-as telefonszámot. (t)

Zene

AZ ERDÉLYI DUDÁS REND KONCERTJE. Augusztus 12-én, pénteken 19 órától az Erdélyi Dudás Rend koncertezik Sepsiszentgyörgyön a KultúrPark színpadán. A 2008-ban Vajdahunyadon alakult együttes Európa különböző történelmi korszakaiból és területeiről származó dallamokat ötvöz korunk zenei hangzásvilágával. A zenekar tagjai: Filip Trifon (dobok, tapan, djembe, cajon, ének), Alin Bălescu (dudák, blockflöte soprano, alto, tenor, po­cket clarinet), Mircea Goian (gordonka, tekerőlant, ütőhangszerek), Stefan Milutinovici (dudák, furulyák, rauschpfeife, buzuki, ének), Peter Moynahan (ének, gitár, ütőhangszerek). A koncertre jegyek 20, illetve 10 lejért kaphatóak a városi kulturális szervezőirodában, valamint az esemény előtt egy órával a helyszínen.

ISTVÁN, A KIRÁLY ROCKOPERA. Idén is látható lesz augusztus 20–24. között Sepsiszentgyörgyön az István, a király székelyföldi nagyprodukció a Sepsi Arénában. Jegyek még korlátozott számban kaphatóak a 22-i, 23-i és 24-i előadásokra a városi kulturális szervezőirodában, valamint a www.eventim.ro weboldalon.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi műsorán ma: 16.15-től Tomboló blöki (magyarul beszélő) és 16.15-től románul beszélő, 18 órától Elvis (román feliratos), 18.15-től Richard király (magyarul beszélő), 20.45-től A gyilkos járat (magyarul beszélő).

KERTMOZI. Augusztus 10-én, szerdán 21 órától a La croisade (A keresztes hadjárat) című francia film látható Sepsiszentgyörgyön a KultúrParkban. Kedvezőtlen időjárás esetén a filmet a Művész moziban vetítik. Jegyeket 10 lejes egységáron a mozi jegypénztárában lehet vásárolni.

Hitvilág

UNITÁRIUS TALÁLKOZÓ. A rád bízott drága kincset őrizd meg (2Tim 1,14) – augusztus 13-án, szombaton ezzel a bibliai üzenettel hívja híveit és más felekezetű testvéreit hálaadó istentiszteletre Szejkefürdőre a Magyar Unitárius Egyház. Program: 10 órától hagyományőrző huszárok tisztelgése Orbán Balázs szobránál, 11 órától a nemzeti zászló átadása, 11.10-től istentisztelet, 13.15-től Orbán Balázs szobrának megkoszorúzása, köszöntőbeszédek. A találkozó ideje alatt gyermeksátor működik a helyszínen, illetve Lelki kuckó és nőegyleti sátor is.

SZENTMISE CSINÓDON. Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én, hétfőn 15 órától szentmisével ünneplik a csinódi kápolna 7 éves születésnapját. A misét Kutasi Attila paksi plébános celebrálja. Szeretettel várják mindazokat, akik már jártak a kápolnánál, és azokat is, akik eddig csak tervezték oda a zarándoklatot. Csíkszentmártontól az Úz völgyén fel az út bármilyen autóval jól járható, Csinód központjából az 1 km-es útszakasz úgyszintén. Kérik, hogy a látogatók előzetesen jelentkezzenek be a 0760 779 835-ös telefonszámon vagy a bioversum@gmail.com e-mail-címen.

Szekeres-találkozó Mezőmadarason

Negyedszer szervezik meg 2007 óta 2022. szeptember 10–11-én a mezőmadarasi Szekeres család találkozóját az ősi fészekben, Mezőmadarason a kultúrházban, ahol megtekinthető lesz a bővített családfa. Szekeres Sándor családtörténeti előadást tart, Szekeres Attila István heraldikus a család nemeslevelét és címerét mutatja be. Vacsora biztosított. Vasárnap 11 órától istentisztelet lesz a református templomban, utána megkoszorúzzák Szekeres István (1924–1999) református lelkipásztor emlékkopjáját a templomkertben. Érdeklődni, jelentkezni Szekeres Szabolcsnál lehet az szsz@iid.hu e-mail-címen vagy a 0036 309 511 347-es telefonon. Szállásfoglalás Szabó Izoldánál a 0752 214 490-es telefonon.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Bölönben és Bölönpatakon, csütörtökön Középajtán gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak. A szelektív, illetve háztartási hulladékot a szokásos program szerint szállítják el.

IVÓVÍZ. Fotosmartonoson augusztus 11-én, csütörtökön a víztartály takarítása és fertőtlenítése miatt 8 és 17 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. ♦ Sepsiszentgyörgyön augusztus 11-én, csütörtökön javítási munkálatok miatt 8 és 11 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Csíki utca bal oldali részén, az RGT épületétől egészen a város végéig. Augusztus 12-én, pénteken 8 és 15 óra között a Román Hadsereg utca 15-ös számától (az Ady Endre-iskolától) egészen a 31-es számig (az 1-es és 2-es tömbház A és B lépcsőházaiban is) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás.

ÁRAMSZÜNET. Javítási munkálatok miatt Sepsiszentgyörgyön augusztus 11-én, csütörtökön 9 és 15 óra között szünetel az áramszolgáltatás a Kós Károly utcában az Andrei Șaguna utca és a körforgalom között.

ÚTJAVÍTÁS. Aszfaltozzák Sepsiszentgyörgyön az Orgona utca melletti parkolót. Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy a munkálatok idején ne parkoljanak az érintett területen. A gépkocsikat a Nárcisz utcában lehet hagyni, ahol az aszfaltozás a parkoló befejeztével folytatódik.

MAGMA. Sepsiszentgyörgyön a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér szeptember 6-ig zárva tart.

KALANDVONAT. Augusztus 10–17. között szünetel a Sepsi Tour kalandvonat sugásfürdői és városi járata. Augusztus 18-tól a kisvonat a megszokott menetrend szerint közlekedik.

GYŰLÉS. A volt politikai foglyok háromszéki szervezete augusztus 12-én, pénteken 11 órától nagygyűlést tart. Kérik mindazokat, akik tagjai a szervezetnek és részesülnek a 118/1-es törvény által nyújtott kárpótlásban, jelenjenek meg a székházban. Téma: a szövetség alapszabályzatának módosítása. Az emlékházban készülnek a volt hadifoglyok számára emléksarkot kialakítani, ezért kérik azokat, akik rendelkeznek tábori levéllel, tárgyakkal, amelyek a fogságban készültek, vigyék el a székházba. Október 10-ig várják az Írd meg te is! című pályázatra diákok írásait a diktatúra idején történtekről, ezekbe nagyszülők, szülők emlékeit is belefűzhetik a jelentkezők.

NÓTAEST. Augusztus 12-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Sugás-kertben szól a nóta a Muskátli zenekarral és énekeseivel.

BICIKLITÚRA. Augusztus 14-én, vasárnap 10 órától biciklitúrát szervez a Zöld Nap Egyesület. Indulás a kézdivásárhelyi sportcsarnoktól. Túraútvonal: Kézdivásárhely–Torja–Kézdikővár–Szárazpatak–Kiskászon–Kézdiszentélek–Kézdivásárhely.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön ma 20 és 6 óra között a Nicoale Iorga utcai Sensiblu-Dr. Max (telefon: 0267 312 049), Kézdivásárhelyen mától a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.