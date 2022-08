A nemzetközi szövetség Continental Tour versenyei közé tartozó viadal történetének legjobb idejét futotta női 100 méteren a jamaicai olimpiai és világbajnok Shelly-Ann Fraser-Pryce, ahol a magyar csúcstartó Takács Boglárka a nyolcadik helyen végzett. Versenycsúcsot hozott a női 100 méter gát is a Puerto Ricó-i Jasmine Camacho-Quinn jóvoltából, Kerekes Gréta pedig hetedik lett.

A viadal legjobb eredményét érte el a rúdugrás svéd világcsúcstartója, Armand Duplantis is 5,80 méterrelaki megpróbálkozott 6,01 méteren is, de ezen a magasságon mindhárom kísérlete sikertelen volt. Kiemelkedően teljesített a férfi súlylökésben a magyar felmenőkkel rendelkező amerikai Joe Kovacs, aki a verseny eddigi legjobb eredményével utasította maga mögé ellenfeleit. Férfi diszkoszvetésben is versenycsúcs született, az első helyen a szlovén világbajnok Kristjan Čeh végzett, Huszák János a hatodik, Szikszai Róbert a hetedik lett.

Nem akart lemaradni a versenycsúcsdöntésből férfi 200 méteren az amerikai Erriyon Knighton sem, aki nagy fölénnyel diadalmaskodott. A számban Máté Tamás a 6., Wahl Zoltán a 7. helyen végzett. A nők távolugrását egyéni csúccsal a szerb Milica Gardašević nyerte. Lesti Diána a 4., Farkas Petra a 5., Endrész Klaudia a 6., míg Nguyen Anasztázia a 7. helyen zárt. Férfi magasugrásban az olimpiai bajnok olasz Gianmarco Tamberi győzött, Bakosi Péter az 5., Török Gergely a 6., Horváth Csaba a 8., Jankovics Dániel a 9. lett. A női 800 méteren etióp siker született Diribe Welteji révén, Bartha-Kéri Bianka a 4., Ferencz Anna a 9., Heffner Hédi a 10. helyen végzett. A férfiak hasonló számában a kenyai Nicholas Kiplangat Kebenei nem talált legyőzőre, Huller Dániel a 6., Kiss Gergő a 8., Szögi István a 10., Vindics Balázs a 11. lett.

Rendkívül szoros versenyt és hármas amerikai sikert hozott a férfi 100 méter, ahol Marvin Bracy egyedüliként 10 másodperc alatt ért célba, Pap Márk a 7., Illovszky Dominik a 8. helyen zárt. Célfotó döntött férfi 110 méter gáton a jamaicai Rasheed Broadbell és az amerikai Grant Holloway között előbbi javára, Szűcs Valdó az 5., Szeles Bálint a 6. helyen fejezte be a versenyt. Férfi 400 méteren az amerikai Vernin Norwood szoros csatában győzött a brazil Alison dos Santos előtt, Molnár Attila nyolcadikként végzett. A hölgyek 200 méteres számát a jamaicai She­ricka Jackson nyerte meggyőző fölénnyel, Csóti Jusztina hetedikként ért célba.