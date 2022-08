Magyarország első nemzeti parkja, a Hortobágyi Nemzeti Park egész nyáron várja látogatóit gazdag programkínálatával, melyben mindenki megtalálja a megfelelőt, akár a természetbe vágyik, akár a kulturális értékeket kutatja– írta közleményében az Agrárminisztérium (AM). Hozzátették: a végtelen puszta elragadó varázsát el lehet fedezni gyalogosan, szekérrel, kisvonattal, e-kerékpárral vagy csónakkal, de elektromos kisbusszal, esetleg terepjáróval is.

A Hortobágyi Vadasparkban találkozhatnak az igazi vad Hortobággyal: farkasokkal, vadlovakkal, rekonstruált őstulokkal, keselyűkkel, pelikánokkal, sasokkal és számtalan vízi- és ragadozó madárral. A szafaritúrákon részt vevők testközelből láthatják a különleges vadlovakat.

A Hortobágyi-halastavak gyalogosan és kisvonattal bejárva is feltárja szemünk előtt a Hortobágy gazdag vízi és parti madárvilágát – fogalmazott a tárca. Kócsagok és más gémfélék, gulipánok, szerkők, nyári ludak, bíbicek, parti madarak, kárókatonák, de a ritka batlák és kanalasgémek is fészkelnek a területen. A halastavaknak gazdag a növényvilága is. Lépten-nyomon találkozhatunk a csodálatos sárga színű, védett tündérfátyollal vagy a fehér virágú tündérrózsával. A területen kerékpározni is lehet, melyhez kölcsönzési lehetőség biztosított – fűzték hozzá.

Mint írták, a puszta vadállatai mellett megcsodálhatjuk a végtelen rónaságon ma legelő szürke marhák, nóniusz lovak és racka juhok csapatait. Bejárhatjuk szekéren a puszta egy szegletét, ha felkeressük Mátán a Mátai Ménes telephelyét, ahonnan egész évben indulnak a szekérprogramok. A program során találkozhatunk nemcsak az őshonos magyar háziállatokkal, de az őket vigyázó hortobágyi pásztorokkal és a puszta ötössel nyargaló csikósával.

Az őshonos nagy testű legelő állatokon túl a tanyasi udvar egyéb apró jószágait is bemutatja a Pusztai Állatpark, ahol állatsimogató várja a kisebbeket. Bejárhatjuk csónakkal a Hortobágy folyó egy rövidke szakaszát, a Kilenclyukú híd környékét. S aki a víz felett szeretne sétálni, annak is teljesülhet vágya: látogasson el a nemzeti park Tisza-tavi tanösvényére, a Vízi Sétányra, amely Poroszlóról kishajójáratokkal érhető el – tette hozzá a tárca.

A minisztérium kitért arra, hogy nyáron folyamatosan elérhetőek a naplemente-szafaritúrák, e-bike kerékpártúrák, gyalogos vagy kisvonatos madarásztúrák. Az augusztus egyik szenzációja, a Perseidák meteor­raj látványos csillaghullást eredményező megjelenésére szervezett Hullócsillagok éjszakája programsorozat várja azokat, akik az esti, fényszennyezésmentes hortobágyi égboltot szeretnék megcsodálni.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság tájvédelmi körzetei között a Tiszakürti Arborétumot érdemes nem kihagyniuk azoknak, akik Kecskemét, Lakitelek, Tisza­kécske vagy Cserkeszőlő térségében töltik a vakációt. A Tisza-ártér védett parkjában tehetnek kellemes sétát, megismerhetik a híres angolparképítő Bolza család Tisza-parti birodalmának ékkövét.

Szatmári kalandozásaik során érdemes felkeresni Cégénydányádon a Kende–Kölcsey család egykori birtokát, ahol kastélytörténeti kiállítás, illetve a park több mint 180 éves platánfája, az Öreg Hölgy várja az érdeklődőket, melynek hírneve kialakulásában nem kis szerepe volt az Év fája megmérettetésnek – fogalmazott az Agrárminisztérium.

A Kaszonyi-hegy tanösvényen, Barabás település határában az Alföld vulkánján járhatunk, ahonnan szép időben csodálatos panoráma nyílik a Kárpátok előterére, kirajzolódnak innen a Róna-havas és a távolabbi Máramarosi-havasok vonulatai is – hívta fel a figyelmet a tárca.

A beregi és nyírségi lápok a régi földtörténeti korok hidegebb klímához szokott élővilágának máig fennmaradt menedékei, s a régi folyómedrekben tudtak kialakulni. Felfedezhetik a Kokad határában található Daru-lápot, mely Debrecentől csupán egy „daruugrásra” található – olvasható a közleményben.

A nemzeti park eseményei a hnp.hu/turizmus oldalon, illetve a park Facebook-oldalán követhetőek.