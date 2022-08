Mintegy negyvenféle tevékenységen, kézműves-, ügyességi, készség- és képességfejlesztő foglalkozáson vehetnek részt a látogatók szombaton a SIC Feszt többéves múltra visszatekintő családi napján. A népszerű rendezvényt idén is az árkosi Szentkereszty-kastély kertjében tartják, a programokra 10 és 17 óra között kerül sor – tájékoztatott Grüman Éva, az esemény szervezője.

Emlékeztetett, a családi nap célja, hogy a családot, annak fontosságát népszerűsítse, ennek jegyében kínálnak lehetőséget a látogatóknak a hasznos időtöltésre. A 2–12 év közötti gyerekek ezúttal is számos foglalkozásba kapcsolódhatnak be, s az előző évekhez hasonlóan idén is megtartják a közkedvelt barangolást meseországban, melynek végén mindazok, akik végigjárták a foglalkozásokat, részt vehetnek a világszép, világraszóló lakodalomban.

És hogy mi mindenre adódik majd alkalom a kastélykertben? Lehet országot járni, bukfencet vetni, kiállni a három próbát, szorgoskodni a tűzgolyóműhelyben, de lesz terülj, terülj, asztalkám és hamuban sült pogácsa is, a legkisebbeknek baba-mama kuckó, betekinthetünk a mézeskalács házikóba, a sárkányakadémiába és akár a hétszögletű kerek erdőbe is.

A délelőtti megnyitót követően Biró Eszter és Tamás Mónika tart gólyafészek-találkozót, amelyet egy kis testmozgás követ kanga­training-bemutató formájában, 13 órától bábjátékra várják az érdeklődőket, délután pedig megtartják a világszép, világraszóló lakodalmat, ahol be lehet kapcsolódni egy népi táncos mulatságba.

A családi napra a helyszínen lehet majd belépőket váltani: a napi jegy ára egy felnőttnek 40 lej, gyermekek számára ingyenes a részvétel (legalább egy felnőtt kíséretében) – közölték a szervezők.