A háromszéki táborok sorában feltétlenül meg kell említenünk a Művészeti és Népiskola táborait: a népszerű sepsiszentgyörgyi intézmény idén nyáron tíz tábort szervez, többnyire saját diákjainak, de „külsősöknek” is. Ezek közül négyet még ezután, augusztus folyamán tartanak, az augusztus 22–26. között zajló TriArtlon nappali táborba továbbra is várják a jelentkezőket. Mindezekről Nagy Tünde, a Művészeti és Népiskola kulturális oktatásért felelős irodavezetője számolt be lapunknak.

A tanév végén nem áll meg a munka a Művészeti és Népiskolában, nyáron is rengeteg foglalkozást tartanak, melyek adott esetben sokkal intenzívebb tanulási folyamatot jelentenek, mint az év közben zajló oktatás – mondta elöljáróban Nagy Tünde.

Eddigi táboraik

Az első táboruk ezen a nyáron a könnyűzenetábor volt, melyet június 26. – július 1. között tartottak a zabolai Csipkésben. Ez a rendezvény énekes, gitáros, szintetizátoros, basszusgitáros és dobos tanítványaiknak szólt, akik a tábor során egyéni oktatásban is részesültek, de zenekarokba alakulva is kipróbálhatták magukat tanáraik, Gáspár Csaba (ének), Ticușan János (gitár), Pál Zakariás (szintetizátor), Kerezsi Csongor (basszusgitár) és Pál Gábor (dobok) irányításával. Népszerű ez a tábor a diákjaik körében, ahol előre meghatározott zeneszámokat is gyakorolnak, de saját szerzeményeik is születhetnek – fejtette ki az irodavezető.

Ezzel a táborral majdnem egy időben, június 27. – július 1. között zajlott a balett-tábor a csernátoni Hanna Panzióban. Mint megtudhattuk, 120 diákjuk van balett szakon, 6 és 16 év közöttiek, ők is minden évben táboroznak, ami intenzív tanulási folyamatot jelent számukra, természetesen szabad programokkal egybekötve. Az ilyen táborokban napi hat-hét órát dolgoznak a diákok Tüzes Csilla és Cseke Ágnes balett-tanárnők, valamint Székely Mónika korrepetitor útmutatásai alapján. Az idei táborban öt csoportban dolgoztak a diákok, és minden csoport összeállított magának egy 2–3 perces koreográfiát.

A következő táboruk a néptánctábor volt, melyet Tőkés Csaba Zsolt és Tőkés Edit vezetésével július 4–7. között tartottak Mikóújfaluban, ahová vargyasi és középajtai diákjaikat vitték el a táncoktatók, az iskola néptánc szaka ugyanis egy­előre csak Vargyason és Középajtán működik. Ebben a táborban is kiegészül mindaz az ismeretanyag, amit év közben elsajátítottak a diákok, ilyenkor ismételnek, de akár új dolgokat is tanulhatnak az idő és a gyerekek energiája függvényében – mondta Nagy Tünde, hozzátéve: néhány nap intenzív együttlét alatt olykor többet fejlődnek ezek a fiatalok, mint az egyéni órák alatt.

Július 24–28. között tartották Sepsikőröspatakon az Osonó Színházműhellyel évente szervezett interetnikai drámatábort, mely idén Fazakas Misi és Fatma Mohamed irányításával a Virágcsárda Panzióban zajlott. Ide az ország minden részéből, Temesvárról, Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Székelyudvarhelyről, Kovásznáról, Sepsikőröspatakról és Sepsiszentgyörgyről is érkeztek román és magyar fiatalok, akik dráma- és csapatjátékok, személyiségfejlesztő és önismereti gyakorlatok segítségével kerülhettek közelebb egymáshoz, fedezhették fel a közös alkotás örömét.

Bodokon furulyaoktatás zajlik a Művészeti és Népiskola égisze alatt, és augusztus 1–4. között tartották a furulyatábort Csernátonban a bodoki Kinderjugend Alapítvánnyal partnerségben, a Communitas Alapítvány támogatásával. Az irodavezető itt hangsúlyozta, hogy igyekeznek minden táborra pályázni vagy más módon támogatókat szerezni, hogy diákjaiknak vagy azok szülei­nek ne kerüljön túl sokba a táborozás. Egyre drágább ugyanis az étkezés és szállás mindenhol, az ő táboraik nagy része pedig ottalvós, így tudnak valóban eredményes munkát végezni az általános oktatási programjaikon túl. Mint elmondta, az intenzív furulyagyakorlás mellett a táborozók ellátogattak a csernátoni Haszmann Pál Múzeumba, és megnézték Ika várát is, ahol még nem jártak a bodoki gyerekek. Ezenkívül kürtőskalácsot sütöttek, nemezeltek, és egy lópatkolást is alkalmuk volt megtekinteni a panzióval szemben működő kovácsműhelyben.

Legutóbbi táboruk a Nagyajtán tartott, gyermekeknek szóló citeratábor volt, amely július 25–30. között zajlott Fekete Hunor vezetésével. Több citeracsoportjuk működik Maksán, Vargyason, Nagyajtán és Sepsiszentgyörgyön, és augusztus 19–21. között egy felnőtteknek szóló citeratábort is szerveznek, szintén Nagyajtán. A citeratáborban sem csak zenével foglalkoztak a gyerekek, hanem rengeteg kézműves- és szabad foglalkozást is kínáltak nekik – mondta el Nagy Tünde. Hangsúlyozta: az ő diákjaik egy része felnőtt, így a könnyűzenetáborban és a színjátékos táborban is több felnőtt szokott részt venni. „Hatévestől hetvenhat évesig minden korosztály képviselteti magát a népiskolában, 76 éves ugyanis a legidősebb diákunk, aki népi hegedű szakra jár” – fogal­mazott.

További rendezvények

Időrendben a következő táboruk egy különleges nappali tábor lesz augusztus 22–26. között, melyet a székhelyen tartanak, és amely a TriArtlon nevet viseli. Ez egy olyan alkotótábor, mely ötvözi a zenét a mozgással: zongora- és hegedűoktatás, valamint mozgásműhely várja az érdeklődőket. Külön be lehet jelentkezni valamelyik hangszerre, mozgásra, valamelyik hangszerre és mozgásra vagy a tábor mindhárom részébe. A TriArt­lon tábor oktatói: Szőcs Botond zongoraművész, Ráduly Zsófia hegedűművész és Bezsán Noémi táncos-koreográfus. Délelőtt és délután is műhelymunkákat tartanak, először egyéni oktatás lesz, majd csoportosan is zenélnek, és ezt végül összekapcsolják a mozgással. A TriArtlon táborba még várják a jelentkezőket, 250, 300 vagy 350 lejbe kerül az oktatás annak függvényében, hogy milyen szakot/szakokat választanak. Sok tényezőtől függ, hogy mennyibe kerül egy tábor, étkezés, szállás, táborhely függvénye is ez. Saját táborozóhelyeik is vannak – a zabolai Csipkés vagy a kommandói –, de ezeket néha korábban lefoglalják, így kénytelenek más helyeken is szervezni táborokat.

Augusztusban tartják még a színjátékos és a népzenetábort. Előbbi azoknak a diákjaiknak szól, akik részt vesznek az általuk szervezett drámapedagógiai képzésen, s Fazakas Misi, Prezsmer Boglárka és Mucha Oszkár vezetésével Kőröspatakon zajlik augusztus 23–27. között. A népzenetábort augusztus 29. – szeptember 2. között szervezik meg a zabolai Csipkésben, ahol népi hangszerek és énekoktatás zajlik Mihály Pál (hegedű), Gáspár Csaba (hegedű), István Ildikó (ének), Lőrinczi Zsolt (brácsa) és Kerezsi Csongor (nagybőgő) irányításával. A népzenetáborban nemcsak saját tanítványaik szoktak részt venni, immár harmadik éve, hogy a szórványból, Medgyes környékéről érkeznek pedagógusok ebbe a táborba.

Miért szerveznek táborokat?

Kérdésünkre, hogy miért tartják fontosnak nyári táborok szervezését, Nagy Tünde így válaszolt: „A mi diákjaink nagyrészt egyéni oktatásban részesülnek, hetente egy vagy két alkalommal járnak órákra, és mivel nagyon hosszú a nyár, sok mindent el lehet felejteni ezalatt. Nem mindegy az sem, hogy csoportban, intenzíven dolgozik az ember, vagy csak egyedül. Nagyon fontos, hogy zenekarban is kipróbálják magukat a zenész tanítványaink, és az énekesek is, a könnyűzene és népzene esetében egyaránt. Végül pedig ezekben a táborokban olyan iramban kénytelen dolgozni a diák, ami mindenképpen hasznára válik. Igaz a mondás: a gyakorlat teszi a mestert, a táborainkban pedig folyamatos a gyakorlás.” Ezenkívül rengeteg pluszélményt is kínálnak a táborozóknak: meglátogatják a környék nevezetességeit, kézműves-foglalkozásokon vesznek részt, megismerhetik Háromszék kulturális értékeit.

Nyáron sem állt le tehát az élet a Művészeti és Népiskolában. A táborok szervezése mellett jelen voltak Tusványoson, és a sepsiszentgyörgyi Sepsi Tabakó Festivalon is részt vesznek majd egy sátorral, ahol bemutatják tanáraikat és diákjaikat is az érdeklődőknek. Végezetül arra is felhívta a figyelmet Nagy Tünde, hogy szeptember 9-ig várják a beiratkozókat a következő tanév meghirdetett szakjaira.