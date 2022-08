A sepsiszentgyörgyi önkormányzat saját vállalata, a Sepsi Útépítő végzi el a Táncsics Mihály utca korszerűsítését – tájékoztatott Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. Az elöljáró szerint e hónap folyamán meghozzák azt a döntést, mely lehetővé teszi, hogy a városháza a saját szakvállalatát bízhassa meg a kivitelezéssel, így szeptemberben neki is láthatnak a munkának. A rövid, de a forgalom szempontjából fontos utca korszerűsítésének újraszámolt költségei meghaladják a 2,4 millió lejt.

Legutóbb júniusban írtunk arról, hogy az önkormányzatnak ismét meggyűlt a baja a viszonylag kis utcával, miután a második kivitelezővel is szerződést kellett bontaniuk, mert az nem kezdte el a munkát. Erről akkor Antal Árpád polgármester számolt be, egyebek mellett elmondva, hogy noha egy rövid utcáról van szó, a beavatkozás bonyolult, és úgy látják, a cégek számára valamiért nem vonzó ez a beruházás. A polgármester azt is bejelentette, hogy megpróbálják saját erővel felújítani, noha nem rendelkeznek olyan szakmai és műszaki háttérrel, mint a nagy útépítő cégek.

Antal Árpád úgy vélte, hogy amennyiben harmadszor is közbeszerezést kellene kiírni, esély sem lenne arra, hogy az idén befejezzék a korszerűsítést. Egyébként egy nagyon fontos utcáról van szó, amely csúcsforgalomban „menekülő útvonal” lehetne, de amíg ilyen állapotú, teljesen használhatatlan – magyarázta. Az elöljáró azt is elmondta, hogy a korszerűsítést nem kell teljesen nulláról indítani, mivel a gáz- és a vízvezetékeket már kicserélték. A villanyhálózaton kellene még dolgozni, legrosszabb esetben meghagyják a légi vezetéket, emellett az úttestet és a járdát is teljesen fel kell újítani.

Lapunk megkeresésére Tóth-Birtan Csaba alpolgármester a napokban arról számolt be, hogy végül az önkormányzat saját vállalatára bízzák a korszerűsítést. Még egy jogi akadályt el kell hárítani, amire viszont van megoldás, és várhatóan az e havi soros képviselő-testületi ülésen meghozzák a szükséges döntést, ami azt jelenti, hogy a vállalat szeptemberben nekiláthat a munkának.

Kérdésünkre, hogy felmerült-e az utca Vasile Goldiș utca felőli részén található támfal felszámolása, az alpolgármester nemmel válaszolt. Tény, hogy amennyiben megtörténne, a Táncsics utca felső szakaszát össze tudnák kötni az alsó résszel, és közvetlen kapcsolatot teremtenének a Kós Károly, valamint a Vasile Goldiș utcák között, tehermentesítve a dohánygyári hegyként ismert Andrei Șaguna utcát. Felvetődött ugyan a támfal felszámolásának a lehetősége, de műszaki szempontból is túl bonyolult lenne, illetve a költségeket is jelentősen megnövelné. Emellett közlekedésbiztonsági szempontból sem lenne túl jó, mivel a Táncsics utca a Goldiș utca egy veszélyes szaka­szába torkollik, így megnőne a balesetveszély azon a szakaszon.

Tóth-Birtan Csaba azt is elmondta, hogy a korszerűsítés költségei meghaladják a 2,4 millió lejt, ugyanakkor, amint arról beszámoltunk, ez a beruházás is szerepel az országos Anghel Saligny programon keresztül kormányforrásokból finanszírozottak között.