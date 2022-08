Lapunk megkeresésére Ágoston László megyei közegészségügyi igazgató elmodta, a jelenlegi koronavírusos megbetegedések 11,5 százaléka újrafertőződés, többségében enyhe lefolyású esetekről van szó, de az otthoni elkülönítés ezúttal is kötelező. A beoltottak öt, a beoltatlanok hét napig kötelesek távol maradni közösségektől, és erre az időszakra kérhetnek betegszabadságot, ha egészségügyi intézményben elvégzett pozitív teszteredményt mutatnak fel – mondotta.

Tesztelést továbbra is azok a családorvosok végeznek, akik a korábbi járványhullámok idején is fogadták a pácienseket ebből a célból, fertőzésre utaló tünetek esetén a kórházak sürgősségén/felmérő pontjain is tesztelnek, az otthoni tesztelés jogszabály szerint nem számít érvényesnek, ellenben irányadó: ha pozitív, meg kell ismételni a próbát családorvosnál vagy kórházban – közölte Ágoston László.

A betegszabadság igényléséhez, illetve a Covid-fertőzöttség hivatalos igazolásához továbbra is ki kell váltani a megyei közegészségügyi igazgatóságtól az erre vonatkozó bizonylatot. Enyhe tünetek esetén a családorvos is felírhat kezelést, a beteggel együttműködve követi annak állapotát, a súlyos eseteket kórházban kezelik az erre elkülönített osztályon. A Kovászna megyei kórházak közül jelenleg a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sügősségi Kórház fertőző­osztályán működik a Covid-részleg, ahol a közegészségügyi igazgatóság nyilvántartása szerint tegnap tíz beutaltat kezeltek, de a városi kórházak is készen állnak fertőzöttek fogadására, illetve a tünetes esetek kivizsgálására – hangsúlyozta Ágoston László.

Az oltásokkal kapcsolatban az igazgató elmondta, nagyon kevesen igénylik a vakcinát, emiatt nehéz a folyamatos ellátás, mert a hatdózisos fiolákból sok elvész, ha nem észszerűen rendelik az oltóanyagot, és a család­orvosok is csak akkor kérik a szállítást, ha van elegendő páciens, aki oltatná magát.

Nincs majomhimlős

Kérdésünkre, hogy Háromszéken jegyeztek-e majomhimlős esetet, Ágoston igazgató elmondta, eddig nem fordult elő ilyen megbetegedés a megyében. De sokan nem is ismerik ezt a kórt, ezért háromnyelvű (magyar, román, angol) tájékoztatót tettek közzé az intézmény honlapján (www.dspcovasna.ro), amely abban is segíthet, hogy a lakosság felismerje a tüneteket.