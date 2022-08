Júniusban és júliusban már volt két négynapos workshopjuk, amikor összegyűltek a színészek és a rockzenekar, és nagy lendülettel folytak a próbák, a továbbiakban pedig a helyszínen készül a teljes stáb az augusztus 20-ai és utána következő előadásokra – mondotta Dancs Zsolt.

Más színpad, jobb technika

Hétfőn két kamion érkezett Magyarországról, melyek elhozták az új színpadelemeket. A producer hangsúlyozta, hogy a tavalyitól eltérő színpadot használnak, mely masszívabb, mutatósabb és sokkal korszerűbb, a technikai stáb már hétfő óta naponta reggeltől késő estig dolgozik annak felépítésén, a terem kialakításán.

„Amint már többször hangsúlyoztuk, tavaly 405 ember dolgozott a produkció elkészítésén, ami azt jelenti, hogy a 37 színész, a székelyföldi táncegyüttesek, a szimfonikus zenekar és a kórusok tagjai mellett nagyon sok technikai háttérember munkájára is szükség van, akiknek ezúttal is köszönöm a segítségét. Ők azok a láthatatlan hősök, akik a tapsot nem tudják learatni, de a munkájuk nélkül nem tudna megvalósulni az István, a király székelyföldi nagyprodukció” – fogalmazott a producer. Az önkéntesek is kedd óta dolgoznak azon, hogy minden néző optimális élményben részesülhessen, hogy „színházi miliőt varázsoljanak ebbe a

sportesemények számára kialakított terembe”.

Csupán két szereplőváltozás történt, mondja a producer, azonkívül minden ugyanaz, mint tavaly: a színészek nagy része, a koncepció és a rendezés összességében változatlan. „Azaz mégiscsak lesz egy kis változás technikai szempontból: optimálisabb hang- és fénytechnikát fogunk használni, illetve próbálunk dinamikusabbá alakítani néhány részt, tehát még látványosabb előadásra számíthatnak az idei nézők” – mondta Dancs Zsolt.

Hétszázzal több néző fér be

Az augusztus 20-i és 21-i előadásra már elfogytak a jegyek, a későbbiekre még lehet belépőket vásárolni az eventim.ro oldalon, illetve a sepsiszentgyörgyi jegyirodában. Sőt, ettől a héttől Háromszék távoli településein is árusítanak jegyeket az önkormányzatoknál és az RMDSZ-irodákban. „Hétszázzal több jegyet tudunk biztosítani minden előadásra, mint tavaly, mivel tavaly augusztusban a vírushelyzet miatt a teremnek csak a 70 százalékát használhattuk ki, most azonban telt házzal játszhatunk. Gyakorlatilag 2700 helyünk van minden elő­adásra” – fogalmazott a producer.

Mint mondta, az utóbbi napokban megugrott a kereslet a jegyek iránt, ezért minden érdeklődőnek azt ajánlja, mihamarabb foglaljon helyet magának valamelyik elő­adásra. A Visit Covasna projekttel közösen elindítottak egy olyan programot is, mely a jegyvásárlással kedvezményes szálláslehetőséget kínál Sepsiszentgyörgyön és környékén, hogy akik távolabbról érkeznek, több napig maradhassanak a megyénkben, és megtekinthessék Háromszék fontosabb turisztikai látványosságait, nevezetességeit is.

Dancs Zsolt hangsúlyozta: elő­adások előtt és után buszjáratok is lesznek az arénához, melyekről az István, a király Facebook-oldalán, illetve a Kónya Ádám Művelődési Ház oldalán, a kultura.ro honlapon is tájékoztatják a közönséget. „Javasoljuk a nézőknek, hogy a torlódások elkerülése végett időben érkezzenek meg az előadások helyszínére. 19 órakor nyitjuk a kapukat, az előadások pedig 20.30-kor kezdődnek” – mondta.

Idén is lesz kiállítás a helyszínen a Liszt Intézet szervezésében, mely az eddigi fontosabb István, a király-előadások fotóanyagából válogatott.

A werkfilm

Dancs Zsolt arról is mesélt, hogy augusztus 5-én nagy sikerrel vetítették a KultúrParkban azt a werkfilmet, melyet az István, a király székelyföldi nagyprodukció próbafolyamatáról készített Vörös T. Balázs és csapata. Mint mondta, számára is jó érzés volt újra végigkövetni, hogy mi minden történt a stábbal 2021. március 1-jétől 177 napon keresztül, a vírushelyzet zárt körű, szigorításokkal teli próbáitól az első bemutatóig.

A werkfilmet az Erdélyi Magyar Televízió is bemutatta, meg is fogja ismételni, a producer pedig mindenkinek ajánlja figyelmébe ezt a filmet is. „Talán sokan nem is gondolnák, hogy milyen hatalmas munkát jelentett ennek a produkciónak az elkészítése” – tette hozzá. „És természetesen várjuk a nézőket az idei előadásokra is, felejthetetlen élményben lesz része mindenkinek, aki eljön!” – mondta végezetül Dancs Zsolt producer.