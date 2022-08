Gergely István-kiállítást vittek Kolozsvárra

A kiállítás megnyitóját szombaton 17 órától tartják a kolozsvári Bánffy-palota földszinti kiállítótereiben, ahol Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, Lucian Nastasă-Kovács, a Kolozsvári Művészeti Múzeum igazgatója és a kiállítás kurátorai – Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője és Gergely Zoltán szobrászművész – köszöntik az érdeklődőket.

„Az EMŰK számára nagyon fontosnak tartom, hogy Kolozsváron is bemutatkozzunk, és erre az egyik legjobb lehetőség a Magyar Napokon való részvétel. Fontosnak tartottuk mi is, meg a művész családja is, hogy végre Kolozsváron is legyen egy reprezentatív Gergely István-kiállítás, mert utoljára húsz évvel ezelőtt, 2003-ban volt egy kisebb méretű egyéni tárlata Kolozsváron. Azt a nagyszabású retrospektív kiállítást hoztuk el, melyet májusban Sepsiszentgyörgyön is bemutattunk, kiegészítve néhány domborművel, és arra számítunk, hogy mind a magyar, mint a román művészetkedvelők, illetve a művész egykori ismerősei, a műterme mellett dolgozó román kollégák is szép számban megjelennek majd a megnyitón” – mondta lapunknak a kolozsvári esemény kapcsán Bordás Beáta. A kiállítás szeptember 4-éig lesz látogatható.