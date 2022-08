A műrattan kerti bútorok népszerűsége egyre csak nő /X/

Műanyagok a bútorok kategóriájában is

A technológiai fejlesztések és a környezetbarát találmányok eredményeképpen olyan összetételű és minőségű műanyagokat találtak fel, melyek kiváló minőségűek, rendkívüli mértékben időtállóak, és mellette még gyönyörűek is.

A Curver-Lifestyle webáruház műrattan kerti bútorai többféle termékcsaládot is bemutatnak, számtalan variációban, amelyekhez külön menüpontokban még kiegészítők is kaphatók. Az egyik legnépszerűbb bútorcsalád a Corfu, mely műrattan hatásával és gyors kombinálhatóságával nem véletlenül lopja be magát a vásárlók szívébe.

A műrattan pozitív tulajdonságai

A műrattan valójában egy speciális műanyag öntvény, amely kinézetében a természetes rattanhoz hasonlít, így úgy érezheti a tulajdonos, hogy valódi fabútorai vannak. Viszont a műrattannak számtalan előnye van az eredeti fa rattannal szemben.

Az egyik, hogy a műrattan nem szálasodik. Akinek volt már igazi rattan bútora, az tudja, hogy az évek elmúltával itt-ott elkezd felfesleni, szakadozni, amelyet nem igazán lehet már orvosolni. Ilyen nem történik a műrattannal.

A fa rattan bútorokat és minden fa alapanyagú bútort bizonyos időközönként felületkezelni kell, hogy megőrizze minőségét. Erre sincs szükség a műrattan esetében, mert rendkívül időtálló, nem kell attól félni, hogy néhány év múlva le kell cserélni.

A műrattan bútor nem megy tönkre a napi magas hőingadozások hatására, és nem tesznek benne kárt az időjárás viszontagságai, úgy mint, eső, hó, fagy vagy UV-sugárzás. Ilyenformán azzal sincs gond, ha valakinek nincs tárolója, ahová el tudja pakolni ezeket a bútorokat télen, hiszen nyugodtan kint lehet hagyni őket.

Már Corfu alkatrészek is kaphatók

A növekvő népszerűség hatására a Curver-Lifestyle webáruház kiegészítette a termékkörét már néhány kiegészítővel, például háttámlával vagy ülőlappal, amelyek jó szolgálatot tehetnek, ha netán valami miatt mégis cserére szorul az a bútordarab.

A Corfu termékcsaládok esetében lehet komplett kerti szetteket is kapni, amelyek kanapéból, több fotelből, dohányzóasztalból állnak, sőt kiegészíthetők álló virágvázával is. A kombinációknak szinte csak a képzeletünk szab határt. Egy azonban biztos: nem kizárólag a kerttulajdonosok örvendhetnek! A Corfu termékcsalád ugyanis olyan összeállításokat is tartalmaz, amelyek egy kisebb balkonra, teraszra is elférnek.

A fotelekhez és kanapékhoz a legtöbb esetben kényelmes párnák is járnak. További előnyként érdemes még megemlíteni a könnyű és gyors összeszerelhetőséget és a minimális tisztántartási igényt. Elegendő csak bizonyos időközönként áttörölni a bútorokat egy sima porronggyal, semmilyen karbantartást és javítást nem igényelnek. (X)