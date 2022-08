Hogyan teremts ragyogó ajkakat pillanatok alatt? /X/

A szájfény használatának előnyei

A szájfények a rúzsokhoz hasonlóan csakis a hidratált ajkakon mutatnak jól. Csak abban az esetben használd őket, ha a szád nincs kicserepesedve, kiszáradva. Amennyiben igen, a szájfény használata előtt gondoskodj a megfelelő hidratálásról, hiszen a száraz ajkakra egy szájfény vagy rúzs csak még inkább felhívja a figyelmet. A DOUGLAS szájfényválasztékának legtöbb tagja ápol és hidratál is egyben, így ezt a problémát már meg is oldják számodra.

A szájfény használatának egyik legnagyobb előnye, hogy mindenkinek jól áll. Legyenek akár vékony, akár húsos ajkaid, a hatás tökéletes lesz, hiszen a vékony ajkakat optikailag nagyítja, a természetesen telteket pedig még jobban kiemeli egy jó szájfény.

Ez az a sminktermék, amely minden egyes alkalmon és eseményen megállja a helyét: jól jön, ha kislányos bájra vágysz egy randin vagy üdítő megjelenésre a tengerparton, ugyanakkor egy üzleti találkozón vagy munkában is viselheted. Ráadásul kortól függetlenül használhatod, idősek és fiatalok számára is egyaránt megfelelő.

Szájfények széles választékban

Attól függően, hogy pontosan milyen célt szeretnél elérni a szájfény alkalmazásával, számos típus és szín közül választhatsz. Léteznek például teljesen átlátszó szájfények, amelyek nem színezettek, viszont adnak egy kis finom fényt az ajkaknak. Ezeket akár egy élénk színű rúzsra is kenheted, kiemeli annak az árnyalatát is.

Ezenkívül kaphatók színezett ajakfények is, amelyek egy enyhe színt is adnak amellett, hogy csillognak. A nude árnyalatok visszafogottak, természetesek és tökéletesek hétköznapokra. Ha azonban bulizni vagy fesztiválra mész, tedd le a voksot valamilyen felszínű szájfény mellett. Vannak olyan termékek is, amelyek koncentráltan tartalmaznak csillámokat, ezeket is érdemes speciális alkalmak során viselni.

A szájfények fajtáit aszerint is megkülönböztethetjük, hogy milyen módon lehet az ajkakra juttatni őket. A leggyakoribbak az applikátorral rendelkező szájfények, de léteznek tubusos, stiftes és olyan formátumú ajakfények is, amelyeket az ujjbegyeiddel kell finoman az ajkakba ütögetni.

Ajkak egy kis extrával

Ma már egészen különleges szájfények is kaphatók a legnagyobb márkák választékában. Ha még a szájfénynél is visszafogottabb hatásra vágysz, válassz egy ajakápolót, amely épp, hogy csak egy kicsit teszi fényessé az ajkaidat, miközben ápol is.

Ma már több különleges termék is kapható, elérhetők például az ajakolajak, ajakhabok és ajaklakkok is. Próbáld ki ezeket is és tedd változatossá a sminkfelszerelésedet! (X)