Online szoftver-előfizetés és IT eszköz bérlése: mikor és miért? /X/

Ma már nagyon elterjedtek a különböző online szoftver-előfizetések, és egyre nagyobb a piaca az IT eszköz bérlésének is. Számos olyan eset van, amikor mindkettőre szüksége lehet egy cégnek. És sok esetben sokkal jobb konstrukcióban érhetőek el, mintha megvásárolnánk egy dobozos szoftvert vagy egy teljes eszközparkot. De nézzük is meg mindezt egy kicsit közelebbről!

Online szoftver-előfizetések

Számos területen érhetőek el online szoftver-előfizetések. Ilyen például több Microsoft termék is vagy a Photoshop és társai. Ma már nem meglepő, hogy ilyen konstrukcióban érhetőek el a népszerű szoftverek.

És persze vannak olyan programok is, melyeknek kifejezetten fontos, hogy online is elérhetőek legyenek, bárhonnan. Ilyenek például a számlázók vagy a Mav-IT.hu raktárkezelő szoftvere, mely kiváló választás a bérraktárak számára.

Ezek hatalmas előnye az, hogy csak annyit kell fizetnünk, amennyit használni akarjuk. Továbbá az is természetes, hogy bárhonnan elérhetőek, és akár több eszközről is (laptop, okostelefon, tablet) használhatjuk. Emellett nem elhanyagolható az sem, hogy akár folyamatos frissítéseket is kaphatunk az egyes szoftverekhez anélkül, hogy ezzel foglalkozni kellene. És akkor még ott van az a tény is, hogy sokkal biztonságosabb helyen - egy szerverteremben - őrzik az adatainkat.

Ezen előnyöket ismerve nem is kérdés, hogy nagy jövő áll a már most is elég népszerű online szoftver-előfizetések előtt.

Milyen helyzetekben ajánlott az IT eszköz bérlése?

Számos olyan eset lehet egy cég életében, amikor szüksége lehet plusz munkaállomásra vagy egyéb IT eszközökre. Ilyenkor kézenfekvő lenne vásárolni belőlük pluszba. Azonban van egy ennél sokkal költséghatékonyabb és egyszerűbb megoldás is: a bérlés.

Milyen esetekben érdemes valóban ezeket az eszközöket bérelni? Ezek a következők:

* Ha gyakornokok érkeznek a céghez vagy például nyári gyakorlatra jönnek diákok.

* Ha home office-ra állnak át egyes munkatársak, de nem adottak számukra ehhez az otthoni feltételek. Ilyen az is, amikor van saját számítógépük, de a GDPR miatt azt nem használhatják otthoni munkavégzés esetén.

* A nagyobb növekedési hullámban lévő cégeknél előfordul, hogy hirtelen kell sok embert felvenni. Ilyenkor megeshet, hogy több embert vesznek fel, mint amennyi végül megmarad náluk. Viszont mindenkinek szüksége van saját munkaállomásra, és ez így kiválóan orvosolható.

* Mérlegen kívüli finanszírozásnak minősül a tartós bérlet. Mivel költségként jelenik meg a bérleti díj, a cég mérlege is javul. Így akinek fontos, az tudja javítani az eszközarányos nyereségmutatókat.

* De minden olyan további eset is ide sorolható, amikor egy IT eszközre szükségünk van, de csak egyszer vagy nagyon ritkán.

Nézzük meg mik az igényeink, és aszerint döntsünk!

Mint látható, számos esetben lehet szükségünk bérlésre, sőt, sok esetben kifejezetten előnyös is lehet számunkra. A lényeg mindig az, hogy ne azért döntsünk emellett, mert divatos, hanem azért, mert valóban találkozik az igényekkel! (X)