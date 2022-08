Boriszlava Hrisztova 1996. július 12-én született, és az elmúlt két évben a lengyelországi InvestInTheWest ENEA Gorzów csapatát erősítette. A dobóhátvédként és alacsony bedobóként is bevethető bolgár válogatott a 2021–2022-es idényben a lengyel pontvadászatban 23 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 17,7 pontot, 4,6 lepattanót és 3 gólpasszt átlagolt. Egykori együttese az Európa-kupában is érdekelt volt, ahol a négy találkozón átlagban 19,5 pontot szerzett, 5,3 lepattanót gyűjtött be és 1,8 asszisztot osztott ki. A 182 cm magas Hristova 2015–2020 között az amerikai egyetemi bajnokságban szereplő WSU Cougars játékosa volt, és korábban hazája bajnoksága mellett még Törökországban is játszott.

A 26 esztendős kosaras a Sepsi-SIC ötödik nyári igazolása és egyben ötödik idegenlégiósa. Mint ismeretes, a zöld-fehérek korábban jelentették be, hogy az ősztől itt játszik Andreea Mititelu, a belga és kongói kettős állampolgársággal rendelkező Bethy Mununga, a dán Maria Jespersen, az északmacedón Ivana Kmetovszka és Annemarie Gödri-Părău. Csapatunk közlése szerint a továbbiakban is a szentgyörgyi gárdát erősíti Ioana Ghizilă, Britney Jones, Anamaria Pop, Ștefania Cătinean, Orbán Nikolett és Botos Petra, viszont távozott az alakulattól az előző szezon pontgyárosa, Brianna Fraser, a rutinos Shaqwedia Wallace, a közönségkedvenc Jovana Pašić, az izraeli Daniel Raber, Alina Podar, Anisia Croitoriu és Nemes Gréta. (t)