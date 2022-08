A sepsibükszádi önkormányzat saját forrásaiból felújított kerítés rendezett, kis udvart vesz körbe, ott gyülekeztek szülők és nagyszülők az avatóra, ahová a kis óvodások és a helyi Mikes Ármin Általános Iskola citeracsoportja is ünneplőbe öltözve érkezett. Boér Rozália iskolaigazgató házigazdaként köszöntötte a jelenlévőket, hangsúlyozva, az óvoda az oktatás mellett a nevelés helyszíne, amihez hozzátartozik a megfelelő környezet, ezt kapták most meg a magyar kormány támogatásával.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arra emlékeztetett, hogy a diktatúra utáni három évtizedben sok minden megváltozott Romániában gazdasági és politikai szempontból is, megerősödtek az egyházak és az önkormányzatok, de annak ellenére, hogy csökkent a magyarság elnyomása és érthető módon az ellenállás is, a megmaradásért, a nyelv megőrzéséért és a hit továbbadásáért továbbra is fontos a küzdelem. Ezt a küzdelmet segítik, szolgálják azok a közös feladatok, amelyeket az egyházakkal, önkormányzatokkal, az óvodafejlesztési program esetében a pedagógusszövetséggel összefogva, helyi és magyarországi támogatásokkal megvalósítottak Erdélyben és a Partiumban – hangsúlyozta az államtitkár. Soltész Miklós leszögezte: „Egy-egy ilyen óvoda megújítása, építése senki ellen nem irányul, sokkal inkább segíti a helyben maradást, szépíti a települést és erősíti a helyi gazdaságot, Románia gazdaságát is, és munkahelyet teremt. Ezáltal nem csak a magyaroknak jó, nem csak az itt élőknek jó, hanem egész Romániának, hisz így a többségi társadalom is részesül az adóbevételekből. Aki ebben az óvodaprogramban etnikai problémát lát, aki kétségbe vonja ennek az összefogásnak az értékét, az sajnos nem látja az igazi feladatot és az igazi problémát. Nekünk nem az a feladatunk, hogy egymás között békességet romboljunk, viszályt szítsunk, hanem az a feladatunk, hogy békességet teremtsünk, a közösségeinket megerősítsük.”

Az államtitkár a bánffyhunyadi óvodai konfliktusra utalt – fejtette ki Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, aki felidézte: a Kolozs megyei kisvárosban a Szociáldemokrata Párt helyi elnöke követelte, hogy a magyar kormány támogatásával a református egyház számára felépített óvodában és bölcsődében román nyelvű csoport is induljon, amire az egyház azzal válaszolt, járhatnak román anyanyelvű gyermekek is oda, de az oktatás nyelve magyar lesz. A háromszéki önkormányzat vezetője hangsúlyozta, Soltész Miklós államtitkár és Lukács Bence Ákos, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja azt a magyar államot képviseli a sepsibükszádi óvodaavatón, amelynek kormánya nem csak üzeneteket fogalmaz meg és küld a határon túli magyarság számára, hanem cselekszik, ezáltal konkrét tettekben nyilvánul meg az összetartozás.

Minden közösség megítélését nagyban meghatározza az, ahogyan bánik gyermekeivel, fiataljaival, az idősekkel, ezért lehet egy kis óvodának is szerepe abban, hogy egy településen megmaradjanak a fiatal családok, merjenek gyermeket vállalni, magyarságuk és hitük megtartására, továbbadására nevelni őket – hangsúlyozta Kiss Imre, az RMPSZ székelyföldi alelnöke, háromszéki főtanfelügyelő. Ma Magyarországnak olyan kormánya van, amely rég felismerte, hogy jól átgondolt jogszabályokkal, támogatási politikával, az egyházakkal, szakmai szervezetekkel és a Kárpát-medencében élő magyarság vezetőivel összefogva segítheti a hit és a magyar kultúra továbbadásában kulcsszerepet játszó magyar óvodákat, oktatási intézményeket – mondotta. A főtanfelügyelő szerint fontos, hogy a magyar óvodák feleljenek meg a kor követelményeinek, mert ahol van szép és befogadó óvoda, ott lesz magyar élet. Kiss Imre ismertette, a kovásznai, sepsiszentgyörgyi, torjai, málnásfürdői, középajtai, uzoni és sepsibükszádi óvodák építését, felújítását, melyeket követ a vargyasi és megyeközponti Olt utcai óvoda felújítása, ami szintén a magyar kormány támogatásával valósul meg.

Sepsibükszád polgármestere, Bács Csaba felidézte, hogy a több mint száz évvel ezelőtt emelt épület az 1968-as megyésítésig községházként működött, azután lett a felszegi falurész óvodája, s bár kisebb-nagyobb javítások történtek az idő során, de külső-belső teljes felújításra eddig nem került sor. Bács Csaba elmondta, az önkormányzat már 2017-ben elkészíttette a megvalósíthatósági tanulmányt, a középrégió fejlesztési ügynöksége révén uniós pénzre pályáztak, később a romániai fejlesztési minisztériumtól is reméltek támogatást, és mivel nem kaptak, a dokumentációt átadták Potápi Árpád János államtitkárnak a málnásfürdői óvoda két évvel ezelőtti avatója alkalmával, és így a beruházás bekerült a magyar kormány óvodafejlesztési programjába.

A felújított létesítményt Bilibók Géza helyi plébános áldotta meg, verseket mondtak a kis óvodások, rövid műsort mutatott be az iskola citerás csoportja. Ősztől visszaköltözik a korábbi két csoport, a községközponti óvodával együtt negyvenöt gyermek szerepel a nyilvántartásban, az iskolában száznegyvenen tanulnak.