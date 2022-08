Az új közösségi központra is egy régebbi pályázaton nyert uniós támogatást Sepsiszentgyörgy önkormányzata, csakhogy azóta az árak változtak, ezt kellett kiigazítani.

Az új óvoda és az 50 szociális lakás mellett a harmadik olyan beruházásról van szó a negyedben, amely a hátrányos helyzetű közösségek lemaradásából próbál lefaragni – közölte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. Mint elmondta, háromszintes épületet terveztek, többféle tevékenységre (gyermek- és felnőttfoglalkoztatásokra) alkalmas helyiségekkel, de az orvosi rendelő is ott kap helyet. Mindez a jelenlegi becslések alapján 8,6 millió lejből építhető meg.

A másik határozat is kötődik ehhez, hiszen az őrkői Amenkha Egyesülettel több programot is közösen fog lebonyolítani az önkormányzat. A városháza szociális igazgatóságán eddig is voltak őrkői alkalmazottak, némelyikkel együtt tudtak működni, másokkal nem, a társulási megállapodás pedig a hatékonyságot szolgálná, hiszen bizonyos programokat az egyesület által ajánlott személyekkel együtt próbálnak majd elindítani és működtetni – magyarázta Tóth-Birtan Csaba. Fel is sorolt néhányat: rendfenntartás, köztisztaság, az erőszakos megnyilvánulások visszaszorítása, szelídebb bánásmód az állatokkal és így tovább. Az Amenkha öt alkalmazottal és időnkénti bedolgozókkal fogja ezeket a programokat lebonyolítani, amelyekhez az önkormányzat 90 ezer lejjel járul hozzá. A munkát a Sepsi helyi akciócsoport (román betűszóval GAL) felügyeli és az év végén kiértékeli: ha jó az eredmény, folytatják, ha nem, akkor más módon próbálkoznak.