Trabantosok találkozója Kovásznán

A találkozó egyik látványos momentuma az autók felvonulása volt, majd a fürdőváros főterén, a Supercoop üzletház előtti parkolóban következett a közel másfél órás szemle, amelyen a nagy számban megjelent érdeklődő közönség megtekinthette a harmincévesnél is öregebb, legendás keletnémet autókat. A különböző életkorú, kinézetű és állapotú, zömében Trabant márkájú autók között volt néhány öregnek számító Wartburg, Škoda, Fiat és 1300-as Dacia is. Domaházi János valamennyi autótulajdonosnak részvételi oklevelet adott át.

„Nagyon örülök, hogy két év járvány után sikerült újból megszervezni ezt a nagyszerű találkozót, amelyre az ország minden részéről érkeztek a Trabant márkához, de más régi szocialista gépkocsikhoz is érzelmileg kötődő autótulajdonosok. Úgy érzem, hogy a kovásznai, immár hagyományos trabantos találkozó évről évre fejlődik, hiszen a korábbi résztvevők mellett újabb, fiatalabb bemutatkozók is voltak, sőt, Magyarországról is eljöttek ketten” – nyilatkozta lapunknak Domaházi János. Olosz Levente társszervező elmondta: nem számítottak ennyi résztvevőre, hiszen az autókkal több mint kétszáz személy érkezett. Valamennyien annyira jól érezték magukat, hogy azt ígérték, jövőben is eljönnek.

Szombat délután a találkozó szabad foglalkozásokkal, bográcsolással folytatódott a Tündérvölgyben, majd este tábortűz melletti beszélgetéssel zárult a program.