A szervezők várakozását is felülmúlta az érdeklődés az idei SIC Feszt iránt, melynek második alkalommal adott otthont az árkosi Szentkereszty-kastély kertje. Becslések szerint közel húszezren fordultak meg az idén ötnaposra bővült rendezvényen. A fesztivál középpontjában ez alkalommal is a szórakozás állt, de nem csak, a koncerteken kívül érdekes beszélgetések, előadások hangzottak el. A szombati nap a családoké volt, színes, változatos programokkal.

Amint az a szerdai megnyitón elhangzott, a SIC Feszt szervezőinek kezdeti célja is az volt, hogy egy olyan rendezvényt hozzanak tető alá, mely az első fesztiválélménye tud lenni a háromszéki fiataloknak. Most azt is szem előtt tartották, hogy ne csak egy partihétvége legyen, hanem tanulási folyamattal is társuljon, ezt a célt szolgálták a szakmai előadások. Az öt nap alatt a két sátorban igen változatos volt a kínálat: startup-támogatásokról, sikeresen pályázókról, Erasmus programokról, női vállalkozókról, turizmusról és helyi gazdaságról, cégcsoporton belüli nemzedékváltásról, a romák integrációjáról, székelyföldi terrorvádról, élethosszig tartó tanulásról, a mezőgazdaság digitalizálásáról, de párkapcsolati kérdésekről is szó esett. A fiatalok ugyanakkor helyi sportolókkal is találkozhattak, a fergeteges bulikról közel húsz, zömében magyarországi egyéni előadó és zenekar gondoskodott, ugyanakkor a helyi diákzenekarok is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra.

Szombaton – az előző évekhez hasonlóan – a családok vehették birtokba a Szentkereszty-kastély kertjét. Mintegy negyven különböző „mesés” nevet viselő tevékenységen, kézműves-, ügyességi, készség- és képességfejlesztő foglalkozáson vehettek részt a látogatók. A tudományok iránt érdeklődők a Sárkányakadémián egyszerű kísérleteket próbálhattak ki. A Tűzgolyó sátornál a lángok színeiben készültek a nemezlabdák, a Kanóc Kuckóban pedig a gyertyaöntés rejtelmeit lehetett elsajátítani. A sütni-főzni szeretők hamuban sült pogácsát is készíthettek, aki pedig úgy gondolta, hogy kellő kézügyességgel is megáldott, a szövést, fonást is kipróbálhatta, vagy betekinthetett a mézeskalács házikóba. A Tündérkertben pártát, varázsbotot lehetett készíteni, illetve az érdeklődők az egészséges táplálkozásról is fontos tudnivalókat szerezhettek. Érdeklődésből nem volt hiány, szinte minden sátornál várni kellett, míg sorra kerülhettek a látogatók, és több foglalkozás – így a pártakészítés – nem csak a kicsik körében örvendett nagy sikernek. Azoknak sem lehetett panasza, akiket kevésbé kötött le az ügyeskedés, őket hagyományos népi játékok várták, illetve a tó partján a bátorságösvénynek keresztelt ügyességi pálya, ahol különböző akadályokon kellett átjutni, célba dobni, „rönköt” és zsákot cipelni. A már hagyományosnak számító bábjáték sem maradt el. Míg tavaly a királykisasszonyt kellett megmenteni a tóban rejtőző gonosz sárkánytól, a családi napot ez alkalommal a világszép, világraszóló lakodalom, népi táncos mulatság zárta az IKA Ifjúsági Egyesület táncosaival.