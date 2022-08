Az újratervezés oka, hogy külön kellett választani eredetileg a városi uszodával egy csomagba foglalt munkálatokat, mert mindkét ingatlanra nem elegendő a Norvég Alapnál elnyert pályázati támogatás. A Román Vilmos nevét viselő uszoda esetében már a múlt héten jóváhagyták az új megvalósíthatósági tanulmányt.

Az idén fennállásának hatvanadik évét ünneplő tanintézet épületeit az 1960–70-es években emelték (a régebbit 1965-ben adták át, az újabbat 1977-ben), azóta nem történt teljes körű korszerűsítés – részleges felújításokat, javításokat végeztek bizonyos részeken –, a hőveszteségük óriási, ezért fenntartási költségeik is nagyon magasak. A munkálatok során nemcsak hőszigetelést végeznek, hanem lecserélik a régi nyílászárókat, felújítják a villanyvezetéket, illetve új fűtés- és szellőztetőrendszert szerelnek be. Emellett a tetőszerkezet is megújul, és napelemeket is kap a tanintézet. A munkálatok kiterjednek még a mosdók korszerűsítésére is.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester a testületi ülést követően lapunknak elmondta, hogy egyelőre nem tudják, milyen forrásokból valósítják meg a beruházást. Nagy a valószínűsége, hogy a Regionális Operatív Programban lesz olyan pályázati kiírás, melyből ilyen beruházásokat lehet finanszírozni, illetve egy másik lehetőség a környezetvédelmi ágazati program. Az országos helyreállítási tervben az első fordulóban előirányzott alapból már nem tudnak pályázni, de a következő szakaszban kiírandók között bizonyára lesz megfelelő. Ezekért már versenyezniük kell az önkormányzatoknak. Az alpolgármester szerint valamelyik pályázati lehetőséget biztos kihasználják.