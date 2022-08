Megtapasztalni Isten szeretetét

Közös imával, énekléssel indult hétfőn a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban az idei evangelizációs hét, melyre több mint háromszáz gyermek jelentkezett be. Az egy hetet felölelő játékos tevékenységeket ezúttal is nappali tábor formájában szervezték meg, a népes gyermeksereggel pedagógusok foglalkoznak, akiknek munkáját fiatalok segítik: összesen mintegy négyszázan népesítik be a héten a templom udvarát.

Nagyboldogasszony ünnepén gyermekek éneke, imája töltötte be a Krisztus Király-templomot, majd a kertben felállított kis házikókban ismerkedtek egymással a csapatok tagjai. Tavalyhoz képest újdonság, hogy idén a tevékenységekre előzetesen regisztrálni kellett, erről az előző évi evangelizációs hét kiértékelőjén döntött a szervező csapat – mondta el lapunknak Takó István plébános. Kifejtette, azt szeretnék, hogy mindenkire kellőképpen odafigyelhessenek, ezért úgy határoztak, legtöbb háromszáz gyermeket fogadnak ebben az évben, ha túl sokan vannak, az a minőség romlását okozhatja – magyarázta. A résztvevőkkel idén is pedagógussal foglalkoznak, van egy „belső mag”, akik év közben is a plébánián tevékenykednek, ők szólítják meg évről évre kollégáikat, így felekezettől függetlenül csatlakoznak be többen is az evangelizációs hét lebonyolításába – fűzte hozzá a plébános. Úgy vélte, vakációs tevékenységeik népszerűsége a pedagógusok által biztosított szakmaiságban is rejlik, az óvónők, tanítónők azok, akik a gyermekeket a plébániához vonzzák.

Elismerte, nagy segítség ugyanakkor, hogy a háttérmunkából az ifjúsági órákra járó, illetve más közösségekhez tartozó lelkes fiatalok is kiveszik részüket, ők segítik a csoportvezetők munkáját is. Örömmel nyugtázta, segítőik közt akad már olyan ifjú, aki azért tér vissza évről évre az evangelizációs hétre, „mert valamikor innen indult és itt kapott valamit, és ez neki fontos”. Takó István ugyanakkor jelezte, támogatóiknak köszönhetően idén is sikerült biztosítani a gyermekek étkeztetését, sok helyi cég járult ehhez hozzá, ugyanakkor a megyei tanácsnál és a város önkormányzatánál is pályáztak a kiadások fedezésére. Tribel Sándor irányításával sokan szorgoskodnak napról napra a konyhán is, így biztosítják a gyermekeknek a napi menü elkészítését.

Az evangelizációs hét témáját idén ó- és újszövetségi városok adják, Kánától Rómáig, olyan települések, ahol valamilyen Jézushoz kapcsolódó esemény történt, a tevékenységek mottója pedig: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (János 14:6). „Utakat próbálunk bejárni, gondolatban, elmélkedésben, ezek köré építjük fel a foglalkozásokat, sok-sok játékkal. Utat építünk kövekből, a gyermekek minden kavicsot jó cselekedetként gyűjtenek, s mintegy lezárásként vasárnap ezekből a jó cselekedetekből építenek majd utat az oltár előtt” – mutatott rá Takó István. Hangsúlyozta, az egész hetet felölelő programok lényege, hogy a gyermekek kicsit együtt járjanak a Jóistennel, Jézussal, hogy megtapasztalják Isten közelségét, szeretetét.