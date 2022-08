Következő írásunk

2022-08-17: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Közös imával, énekléssel indult hétfőn a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban az idei evangelizációs hét, melyre több mint háromszáz gyermek jelentkezett be. Az egy hetet felölelő játékos tevékenységeket ezúttal is nappali tábor formájában szervezték meg, a népes gyermeksereggel pedagógusok foglalkoznak, akiknek munkáját fiatalok segítik: összesen mintegy négyszázan népesítik be a héten a templom udvarát.