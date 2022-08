Jól van az úgy?

Hatalmas médiakört futott az elmúlt napokban az országos fogyasztóvédelmi hatóság elnöke, Horia Constantinescu, aki alaposan kiosztotta előbb a hazai idegenforgalmat, aztán a kereskedőket, majd közvetve a lakosságot is. Az elnök az általa irányított intézménynek a tengerparti településeken végzett – meredek felfedezésekre vezető – ellenőrzéseit követően szólalt meg: a hatósági mundért is védve lesújtó képet festett a romániai idegenforgalomról, majd mintegy visszakézből az igényesség kapcsán becsületesen odamondott a fogyasztóknak is.