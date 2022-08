Így lehet a számlázás során időt spórolni /X/

Minél nagyobb a vállalkozás, természetesen annál több időt vesz igénybe a számlázás. Szerencsére ma már vannak olyan lehetőségek, amelyekkel időt lehet spórolni a bizonylatok kiállítása során. Az online számlázó programoknak köszönhetően egyszerűbbé vált a bizonylatok kiállítása, ráadásul olyan extra funkciókkal is rendelkeznek, amelyekkel még több munkaóra spórolható meg.

Az online számlázó programok számos időspóroló funkcióval rendelkeznek, amelyekkel munkaórákat lehet spórolni a bizonylatok, például a folyamatos teljesítésű számlák kiállítása során. Többek között a partneradatok kitöltését is meggyorsítják, hiszen néhány karakter beírását követően a rendszer automatikusan kitölti a megfelelő mezőket. Ennek köszönhetően nemcsak időt lehet spórolni, hiszen a hibázástól sem kell tartani.

Az ismétlődő számlák beállítása is rendkívül egyszerű ezekben a programokban

Az online számlázó programok időspóroló funkciói közül a következő a termékadatok átvételét segíti. Egy adatbázis elkészítését követően a rendszer a termékre vonatkozó sorokat is kitölti, ezután már csak az eladott mennyiséget kell beírni. Ennek a lehetőségnek köszönhetően szintén időt lehet spórolni a számlázás során.

Az ismétlődő számlák beállítása is rendkívül egyszerű az online számlázó programok esetében. Így a rendszeresen vásárlók számára nem kell minden egyes hónapban újra és újra kiállítani ugyanazokat a számlákat. Elég csupán egyszer elkészíteni egy példányt, majd pedig beállítani, hogy a rendszer azt minden hónapban kiállítsa. Sőt, azt is meg lehet adni, hogy a rendszer azokat automatikusan ki is küldje. Az ismétlődő számlák funkció beállítása rendkívül egyszerű, így könnyen lehet időt spórolni.

Előre megírt sablonok is használhatóak a bizonylatokhoz

Az említettek mellett rendkívül hasznos funkció az automatikus fizetési értesítők küldése. Ennek a lehetőségnek köszönhetően fizetési emlékeztetőket, illetve felszólításokat is lehet küldeni. Ezek kiállítása és küldése automatizálható.

Ráadásul előre megírt sablonok is használhatóak, melyeket igény szerint lehet módosítani. Ezzel a lehetőséggel sok-sok munkaórát lehet spórolni, hiszen egyszerűbbé válik a bizonylatok kiállítása.

A bizonylatok bárhol és bármikor elérhetőek az online számlázó programokban

A felhő alapú számlázás lehetővé teszi, hogy a bizonylatok bárhol és bármikor elérhetőek legyenek. Az online számlázó programok használatával tehát bárhol és bármikor kiállíthatóak a szükséges bizonylatok, valamint alkalmazhatóak a már említett időspóroló funkciók.

Így nem kell plusz perceket tölteni az irodában, akár a taxiban ülve is beállíthatóak a szükséges dolgok, illetve elküldhetőek a számlák. Az online számlázó programoknak köszönhetően rengeteg időt meg lehet spórolni a számlázás során, ráadásul akár teljesen ingyen is igénybe vehetőek ezek a lehetőségek. (X)