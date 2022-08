Ittasan a volánnál…

Következő írásunk

Viszonylag kevesen iratkoztak fel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által első alkalommal megszervezett román, illetve magyar nyelvtanfolyamra, de többen is jelezték ebbéli igényüket, így a következőre már hosszabb jelentkezési határidőt szabnak, és a felső korhatárt is eltörlik – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Vargha Fruzsina alpolgármester.