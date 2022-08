Van igény a román és magyar nyelvtanulásra is

Viszonylag kevesen iratkoztak fel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által első alkalommal megszervezett román, illetve magyar nyelvtanfolyamra, de többen is jelezték ebbéli igényüket, így a következőre már hosszabb jelentkezési határidőt szabnak, és a felső korhatárt is eltörlik – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Vargha Fruzsina alpolgármester.

A magyar fiataloknak szánt román nyelvű kurzusra tízen iratkoztak fel, és kilencen el is végezték azt, a román ajkúaknak indított magyar nyelvleckékre pedig hatan jelentkeztek és négyen tartottak ki. A négy hónapig tartó tanfolyamon a Babeș–Bolyai Tudományegyetem tanárai oktattak, az órák hét közben online módon, hétvégéken pedig jelenléttel zajlottak le, a ritmust időnként nagyon feszesnek is érezték az érintettek. A képzés a 18–35 éves sepsiszentgyörgyieknek szólt, akik gyakorlati nyelvtudásukat szeretnék fejleszteni, hogy így könnyebben találjanak munkát. A résztvevőknek fizetniük kellett a tanfolyamért, de azoknak, akik elvégezték, visszatéríti hozzájárulásukat az önkormányzat. A következő kurzus nem szeptemberben, hanem várhatóan novemberben kezdődik, mert a visszajelzések alapján a 35 évnél idősebbeket is érdekli a lehetőség, és ehhez módosítani kell a vonatkozó tanácshatározatot, amely eddig az ifjúsági törvényre alapozott.

A résztvevők nem jegyeket, hanem minősítést kaptak, és százalékban is meghatározták a teljesítményüket, mindegyik 70 százalék fölött volt – magyarázta Vargha Fruzsina. Elmondása szerint mind a két csapat – a magyarul és a románul tanulók is – jobbnak látná a hosszabb képzést, és a meglévő nyelvtudás szerinti szintekre osztást is hatékonyabbnak éreznék, különösen magyar részről, hiszen olyanok is kezdtek románul tanulni, akik Magyarországról telepedtek ide, másoknak pedig már volt valamennyi nyelvtudás a tarsolyukban. Ezt a differenciálást kis létszámú csoportokban nehéz véghezvinni, de ha többen lesznek a következő tanfolyamon, akkor valószínűleg kerül rá mód. A haszon azonban máris mérhető: van, aki a kurzus után munkahelyet tudott váltani. Az alpolgármester örömmel újságolta, hogy minkét csoporttal kétnyelvű záróbeszélgetést tudott folytatni, és hangsúlyozta, hogy a nyelvtanfolyam nem érettségi felkészítő, inkább a mindennapi nyelvhasználatra összpontosít.