Enyhén nőtt a munkanélküliség

Az ügynökség nyilvántartásaiban előző hónapban 3477 munkanélküli szerepelt, ez 4,08 százalékos mutatót jelent. A hivatalosan jegyzett állástalanok zöme – több mint 2500 személy – vidéki, a legnépesebb korcsoport továbbra is a 25 évnél fiatalabbaké – ebbe összesen 1263 munkanélküli tartozik, közel félezres nagyságú a 25–29 évesek csoportja, több mint ötszáz főt számlál a 40–49 évesek tábora is. A szakemberek által végzett felmérés szerint a hivatalosan is jegyzett háromszéki állástalanok jelentős része nehezen vagy nagyon nehezen foglalkoztatható. Sepsiszentgyörgy térségében 1353 állástalant jegyeznek, akik közül mindössze 112-en jogosultak segélyre, Erődvidéken 980 személy szerepel a nyilvántartásban, munkanélküli-segélyt közülük mindössze 36-an kapnak. Kézdiszéken 528 munkanélküliről tud az ügynökség, 129-en közülük támogatásra is jogosultak, míg a Kovászna térségében jegyzett 399 állástalanból csak 33-an fizetettek.

A munkaerő-foglalkoztatási ügynökség közvetítésével előző hónapban 108 munkanélküli nyert alkalmazást Háromszéken, ezek fele 30 évnél fiatalabb, harmaduk pedig a nehezen foglalkoztathatók csoportjából került ki. (dvk)