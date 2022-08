Következő írásunk

A legfőbb gazdasági mutatók alapján az első járványév mélypontja után nem csak helyrezökkent, de még bővült is tavaly a háromszéki idegenforgalom, melyet forgalom és nyereség tekintetében egyaránt továbbra is a nagy szállásadók uralnak – derült ki abból az elemzésből, melyet a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Édler András ismertetett tegnap. Az adatokból az is kiolvasható, hogy az ide látogatók nagy hányada értékeli és el is várja a változatosabb, magas hozzáadott értéket hordozó szolgáltatásokat, ezért inkább azokat a szálláshelyeket, vendéglátókat keresik, ahol ezeket biztosítják számukra.