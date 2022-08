„Jelzésértékű a keresztény magyar állam alapítójának, Szent István királyunknak a napján gyújtott őrtűz lángja. Jelzi, hogy itthon vagyunk Székelyföldön, hogy ezer év után is magyarként együtt dobban a szívünk itt, a Kárpát-medencében. A mögöttünk levő sok évszázad megtanított minket, magyarokat küzdeni és helytállni, ugyanakkor határozottan megerősített bennünket abban, hogy a földrajzi határok ellenére is az egységes nemzet részei vagyunk. Most, amikor Európában egyre inkább káosz uralkodik, országok és nemzetek válnak egymás ellenségeivé, még inkább felértékelődik ez az erő, amely minket, magyarokat összeköt” – fogalmazott Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke, arra biztatva a lakosságot, hogy minél többen vegyenek részt az őrtűzgyújtáson.

Az őrtüzeket augusztus 20-án este 9 órakor gyújtják meg a megye következő településein: Árkoson a Sepsiszentgyörgy felőli falubejáratnál, Nagybaconban a Szárazajtai-tetőn, Bereckben a Martonos és Bereck közötti antennánál, Bölönben a Kisligeten, Alsócsernátonban a Kalacs hegyen, Felsőcsernátonban a Cserefarok-tetőn, Ikafalván a Paphegyen, Albisban a Dálnok-tetőn, Dálnokon az Akasztófa gyepjén, Előpatak községben Árapatak és Erősd közt az Olt partján, Gelencén a Nádika-tetőn, Gidófalva községben Angyalos végében, Illyefalván a Fenyőskarikán, Kézdialmáson és Lemhényben az Avastetőn, Kézdiszentkereszten a Butu-tetőn, Kökösben az unitárius templom udvarán, Maksán az Óriáspince-tetőn, Málnáson a felsőkapunál, Mikóújfaluban a katolikus templom udvarán, Ozsdolán a Luszi-tetőn, Sepsibodokon a Bodoki-havason, Sepsibükszádon az Olton túli Zegán részen, Sepsikőröspatakon a Kápolna-tetőn, Uzon községben a bikfalvi Zákány-alján, Vargyason a Borvíz-tetőn, Zabolán a Halom-tetőn, másként Tatár-tetőn. A kézdiszentléleki Perkőn, a Szent István tiszteletére szentelt kápolnánál este 10-kor gyújtják meg az őrtüzet.