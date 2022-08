Nagycsaládosok táboroznak Benedek-mezőn

Előző írásunk

Két év kényszerszünet után visszatér Székelyföld egyik kiemelkedő gasztronómiai rendezvénye, a negyedik kiadásához érkezett Kürtőskalács – Édes ízek fesztiválja – jelentette be tegnap a szervezők képviseletében Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, valamint Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere. Szeptemberben, 9-e és 11-e között kalácssütő versennyel, szakmai konferenciával, vásárral, gyerekprogramokkal, kulturális műsorral és koncertekkel várják az érdeklődőket a városközpontba, a főtérre, valamint a Bodok Szálló előtti parkolóba. A rendezvény idén több újdonsággal is szolgál, egyebek mellett újragondolt kürtőskalács is készül az immár Michelin-csillagos kézdivásárhelyi Veres István séf, a zsűri tiszteletbeli tagja jóvoltából, de az egymással versengő csapatok is úgymond „reformkalácsok” készítésével mérik össze tudásukat.