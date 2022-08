Papír levesesdoboz, avagy modernizáció az ételcsomagolásban /X/

Ez a változás a csomagolóipart is érinti, hiszen a világ hulladékainak egy jelentős része a csomagolóanyagokból származik. Egyre elterjedtebbek lesznek tehát az indepack.hu-nál elérhető papír levesesdobozok is.

Mi lehet a változás iránya?

A csomagolóanyagokkal szembeni elvárások nem engednek meg olyan kompromisszumokat, melyek a minőség rovására mennek. Az adott csomagolásnak meg kell felelnie azoknak a követelményeknek, amelyek garantálják a benne tárolt élelmiszer minőségét, megakadályozzák minőségromlást, adott esetben vízállóak, csepegésmentesek, nem áznak át.

Az egyik irány olyan műanyagok kifejlesztése, mely a használat után egy bizonyos idő elteltével lebomlanak, így nem szennyezik a környezetet, nem gyűlnek össze, és nem kerülnek bele a természetes élővilágba.

A másik irány pedig a műanyag kiváltása, mely ez esetben a papírral és más környezetbarát anyagokkal is lehetséges. A papír megfelelő alternatíva a csomagolásra, amennyiben olyan technológiával készül, ami a fenti kritériumoknak való megfelelést garantálja.

Milyen csomagolás készülhet papírból?

Lehet, hogy meglepő, de szinte bármilyen. A papír egy külső zsírzáró réteg, esetleg PE vagy PLA bevonatot kapva kiválóan alkalmas leveses- és főételes doboznak, és kiváltja a hagyományos műanyag habdobozt is. Meleg és fagyasztott ételeket is tárolhatunk benne és mikrohullámú sütőbe is tehető.

Egyéb alternatív csomagolóanyag-fajták

A búzaszalma egy olyan alapanyag, ami alkalmas arra, hogy saláták, öntetek, szószok tárolására, cseppmentes lezárására használjuk. Ez az alapanyag biológiai úton lebomló, 100%-ban komposztálható, ráadásul mikrózható, hő- és fagyálló.

Érdekes új alapanyag a cukornádrost, ami kinézetét tekintve a habdobozhoz hasonlít, viszont természetes anyagból készül, így teljesen lebomlik. Ez az alapanyag is kaphat egy laminált PLA réteget a zsírzárás biztosítására.

Látható tehát, hogy mennyi alternatívája van a műanyag leveses- és főételes dobozoknak, amennyiben szem előtt tartjuk környezetünk védelmét. A fenti alapanyagok tökéletesen át tudják venni a műanyagok helyét. Különösen népszerű a papírdoboz a tésztaételek tekintetében, ahol már teljes brandeket látunk erre a csomagolástechnológiára átállni.

Ha a főételes dobozt már környezetbarátra váltottunk, találunk hozzá biomasszából készült evőeszközöket is, így a teljes étkezésünkről elmondhatjuk: óvjuk a Földünket. (X)