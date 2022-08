Az élvonalbeli pontvadászat menetrendjének kisorsolása után a Román Labdarúgó-szövetségnél (FRF) elkészítették a teremlabdarúgó 2. Liga 2022–2023-as idényének csoportbeosztását is. Ez szerint a céhes városbéli KSE Fustal együttese az első, moldvai csoportba került, a pontvadászat pedig várhatóan szeptember 20-án rajtol.

Az előző bajnoki idényhez hasonlóan a másodosztályos teremlabdarúgó-bajnokság 2022–2023-as idényben is tizenkét csapat lép pályára, de ezeket most a tavalyi három négyes csoport helyett két hatos csoportba osztották szét. A Román Labdarúgó-szövetség szakított eddigi szokásával és szétrobbantotta a székely csoportot, így kisebb meglepetésre a céhes városi KSE Futsal a moldvai csoportba került. A szakszövetség földrajzi kritériumokat vett figyelemben a csoportok létrehozásakor, nagy valószínűséggel azért, hogy az együtteseknek ne kelljen nagyon messzire utazniuk egy-egy kiszállás alkalmával. Így a kézdivásárhelyi kék-fehérek a szeptember 20-án rajtoló küzdelemsorozat rájátszásában találkozhatnak csak korábbi székelyföldi – Korond, Gyergyószentmiklós, Gyergyóremete, Marosvásárhely – ellenfeleivel.

A jóváhagyott versenykiírás szerint az alapszakaszban oda-vissza alapon mérkőznek meg a csapatok (10 forduló), a két hatos legjobb négy együttese pedig a negyeddöntőben kapcsolódik be a rájátszásba. A nyolcaddöntőben a két csoportból keresztben találkoznak az együttesek: 1. csoport 3. helyezett–2. csoport 6. helyezett, 1. csoport 4. helyezett–2. csoport 5. helyezett, 2. csoport 4. helyezett–1. csoport 5. helyezett, 2. csoport 3. helyezett–1. csoport 6. helyezett. A párharcok nyertesei a negyeddöntőben az alapszakasz legjobb négy alakulatával meccselnek majd az elődöntőbe jutásért, amit aztán a sorozat döntője követ. A finálé győztese nyeri meg a futsal 2. Liga 2022–2023-es kiírását, és ez a csapat jut fel az élvonalba. A rájátszásban is oda-vissza mérkőznek meg egymással az alakulatok.

„Kissé meglepett a csoportbeosztás, de nem ijedünk meg a kihívásoktól. Ahogy eddig is, most edzésre használjuk a 2. Ligás futsalbajnokságot, hiszen mi ugyanazzal a játékoskerettel szerepelünk majd a nagypályás harmadosztályos pontvadászatban és ebben a sorozatban is. A Piatra Neamțon kívül nem ismerjük a többi együttest, de mindenképp a bajnokság megnyerésére törekszünk” – nyilatkozta érdeklődésünkre a KSE Futsal edzője, Gazda József.

Mint ismeretes a felső-háromszéki csapatunk tavasszal kiharcolta az 1. Ligában való szereplési jogot, de mivel több meghatározó ifjúsági játékosa is elhagyta az együttest, a kézdivásárhelyiek nem vállalták az élmezőnyben való indulást.

A csoportbeosztás: * 1-es csoport: KSE Futsal, Rm. Sărati Olimpia, Buzăui Fortius, Futsal Ceahlăul P. Neamț, Mausoleul Mărășești, Galaci Universitatea * 2-es csoport: Metropolitan Ișalnița, Gyergyószentmiklósi Inter, Gyergyóremetei Kereszthegy, Simádi Sólymok, Marosvásárhelyi VSK, Korondi Junior. (t)