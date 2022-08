– Súlyos sérülés után léphetsz ismét pályára a hamarosan rajtoló idényben. Milyen volt számodra az elmúlt egy év? Hogy sikerült a felépülés?

– Nagyon hosszú és nehéz évet tudhatok magam mögött. Rengeteg fizikai és mentális munka van benne. Azt gondolom, a felépülés nagyon jól sikerült, megfelelő szakemberek segítettek benne. Sok energiát igényelt az elmúlt egy év és még annál is több türelmet.

– Több felkészülési mérkőzést játszottatok az elmúlt időszakban. Hogyan értékeled a saját és a csapat teljesítményét?

– Minden edzőmérkőzésre más célokat tűztünk ki. Volt, amikor csak és kizárólag a védekezés érdekelt, volt, hogy a lerohanás vagy éppen a támadás. Ami a csapatot illeti azt gondolom, jól haladunk a felkészülésben, de még rengeteg munka áll előttünk, és most következik az a szakasz, amikor csiszolni és finomítani kell a szerkezeten. Játékosként igen nagy hátrányt kell ledolgoznom, amihez rengeteg türelem és kitartás kell. Apró lépésenként haladok, remélem, a bajnoki rajtig megtalálom a régi formámat.

– Mivel lennél elégedett a szezon végén?

– Komoly célokat tűztem ki magam elé erre a szezonra, ugyanis idén minden adott ahhoz, hogy megvalósuljon, végre egy olyan szakemberrel dolgozhatok együtt, akinek megvan a szakmai háttere és játékosmúltja ahhoz, hogy segíteni tudjon ebben. Elsősorban azzal lennék elégedett, ha csapatként elérnénk a kitűzött célokat, valamint ha kiegyensúlyozott, jó teljesítményt tudnék nyújtani a szezon során és vezéregyénisége lehetnék az együttesnek.

– Mennyit változott a keret a nyáron? Milyen célokkal vágtok neki a bajnokságnak?

– Nagyon sok változás volt a keretben, mivel a klub egy újabb ötéves projektbe kezdett. Gyakorlatilag minden poszton történt változás. Mivel átalakult a csapat, valamint a szakmai stáb is, ezért a nulláról kellett elkezdenünk a felkészülést, teljesen más rendszerben kézilabdázunk, más felfogásban. Ehhez rengeteg idő kell, viszont azt mondom, szerencsénk van, ha a szezon közepére sikerül mindezt elérni. Mindezek ellenére szeretnénk a legjobb nyolcban végezni, akár elcsípni a hatodik helyet. Tisztában vagyunk vele, hogy nagyon nehéz szezon vár ránk, apró nüanszokon múlhat majd több mérkőzés kimenetele.

– Hogyan látod az erőviszonyokat a következő idényben?

– Nagy meglepetést nem mondok, mert szerintem továbbra is a Szeged és a Veszprém a két bajnokaspiráns, a bronzéremre talán a Tatabánya az esélyes, aki gyakorlatilag két ember kivételével teljesen lecserélte a keretet, így nagyon erős alakulatot sikerült összehozniuk. A nemzetközi indulást jelentő 4. és 5. helyért is nagy lesz a harc a Balatonfüred, a Ferencváros, a Csürgő és remélhetőleg a Gyöngyös között. A bennmaradásért folyó küzdelem is érdekes lehet, ugyanis az idény hajrájában talán több csapat is a veszélyzónában találhatja magát. Egy szó mint száz, szoros bajnokságra és sok meglepetéseredményre számítok.

– Milyen érzés lesz egy év kihagyás után ismét bajnoki mérkőzést játszani?

– Már nagyon várom a bajnoki rajtot, ami két hét múlva lesz. Addig még dolgozom azon, hogy minél jobb formában legyek. A motivációmmal eddig sem volt probléma, de egy év kihagyás után már tényleg tűkön ülök és nagyon szorítok, hogy az élet kicsit visszaadjon ebben a szezonban abból, amit elvett az előzőből.

– Mi lehet a Gyöngyös erőssége a magyar bajnokságban?

– Véleményen szerint a Gyöngyös erőssége több tényezőből állhat össze. Elsősorban a stabil anyagi háttér nyugalmat ad a csapatnak, másodsorban az új vezetőedző magyar viszonylatban kimagasló tudással rendelkezik. Végül, de nem utolsósorban a csapategység és kohézió is az erősségünk lehet, valamint az a tény sem elhanyagolható, hogy a játékunk csapatszinten épül és nem egyénekre, úgymond sztárjátékosokra.

– A 38 éves Bíró Balázs személyében július óta új vezetőedzőtök van. Azt nyilatkozta, hogy a védekezésre komoly hangsúlyt fektet.

– Sokat foglalkoztunk és foglalkozunk a védekezéssel, ugyanis az a filozófiánk, hogy hátulról építkezünk, azaz nem egy góllal többet akarunk dobni az ellenfélnél, hanem eggyel kevesebbet kapni. Könnyebb és magabiztosabb a támadójáték is, ha hátul megvan a stabilitás, és nem kapott gólból kell indítani a támadást. Mint említettem, teljesen új rendszerben védekezünk majd, az átállás nehéz és időigényes. Hosszú távon gondolkodnak bennünk mint csapatban, így van időnk mindent összehangolni.