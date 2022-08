Tízszer több az erdőtűz

Előző írásunk

Pattanásig feszült helyzet alakult ki alig három hete, július 31-én a szerb–koszovói határon, meg nem erősített hírek szerint lövések is eldördültek „Ha nem akarnak békét, figyelmeztetek: Szerbia fog győzni” – mondta az elnök. Közben csillapodtak az indulatok, viszonylagos nyugalom állt be. De ez lehet vihar előtti csend? Már annyiszor bebizonyosodott, hogy a „befagyott” konfliktusok esetében – ilyen Koszovó is – nem elegendő az ideig-óráig tartó „tüneti kezelés”. Átfogó, igazságos és az érdekelt felek számára méltányos politikai rendezésre van szükség.