Fiatal államfőket!

Ha tőlem függene, csakis fiatalokat tennék államfőknek, elnököknek, miniszterelnököknek és minisztereknek, akik nem csak államügyekkel foglalkoznak potyára reggeltől estig, mert bizony sokszor úgy tűnik, hogy áldásosnak beállított tevékenységüknek semmi haszna. Ha fiatalok lennének, mint a 36 éves finn miniszterelnöknő, Sanna Marin, akkor bulizásra is szakítanának időt, és amíg önfeledten szórakoznak, addig sem tudnak népük és országuk számára rossz döntéseket hozni. Sajnos, az államok vezetői általában idősek, és még szellemi épségük vizsgálatával sem foglakozik senki.

Ha egy idősebb ember elmegy a hajtási jogosítvány hosszabbítása végett orvosi vizsgálatra, a pszichológus lerajzol neki egy kört, azt mondja, az egy órát jelképez, és a vizsgált személy egy kis és egy nagy vonallal (mánus), jelölje be például a fél kilencet. Ha nem sikerül, akkor azt mondja, Alzheimer-kórban szenved, és nem vezethet. Mikor egy szenilisnek kinéző alak államfő akar lenni, azzal is le lehetne rajzoltatni, egy ilyen „órát”, hadd lássuk, hány óra nála.

Régen volt már Spártában és Krétán is úgynevezett vének tanácsa, amelynek 28 tagját választották, és az tanácsokat adhatott a királyoknak. Gondolom, ha volt is köztük néhány szenilis, azt a többiek le tudták szavazni egy döntéshozatalkor.

Az idős államfőknek nem a bulizás jár az eszükben, hanem a hatalom megőrzése, és a túlélés, ezért aztán olyan döntéseket hozhatnak, hogy alattvalóik attól koldulnak, azt számítva, hogy nekik már majdnem minden mindegy. Esetleg még egy háborút is kirobbanthatnak, hogy fennmaradjon nevük a történelemben.

Az 1964-ben az Egyesült Államokban elkezdődött hippi-mozgalomban részt vevő, hosszú hajat növesztő fiatalok, akik pólót és farmert viseltek s szerették a Beatlest, tiltakoztak a vietnami háború ellen, és azt a jelszót hangoztatták, hogy „Ne háborúzz, hanem szerelmeskedj!”. Az ilyen vén államfők már csak háborúzni tudhatnak. Már csak azért is jobbak a fiatal államférfiak és nők, mert azok bulizni is szeretnek és szeretni is.

A finn miniszterelnöknő, Sanna Marin egy jót bulizott Finnországban ismert művészekkel és influenszerekkel (véleményvezérekkel), amit a fél világ (azóta már lehet, az egész) láthatott, mert az arról készült felvételek a múlt héten a társasági oldalakról gyorsan szétterjedtek Finnországban és külföldön is. A felvételek szerint egy baráti társasággal ittak (nincs alkoholtilalom), énekeltek és táncoltak. A hölgy fiatal, alig 36 éves – mikor bulizzon, ha nem most? Ha netán 83 éves lenne, akkor azt mondanák, hogy a vénasszonynak nincs egyéb baja, szórakozik – ahelyett, hogy az ország dolgaival foglalkozna. Sanna Marin elmondta: képességei hivatalos kötelességeinek ellátására érintetlenek maradtak. „Az utóbbi időben elég súlyos vádak jelentek meg arról, hogy olyan térben voltam, ahol drogokat fogyasztanak, és én magam is kábítószert fogyasztottam – jelentette ki. – Ezért aztán drogtesztet készíttetett, aminek eredménye egy hét múlva jön meg”. „Ha egy krízishelyzet létezne, azt tudnám szombaton éjfél előtt” – állította.

Sőt jobb, hogy bulizott, mert ha lefekszik aludni, és hátrahagyja, hogy ha bármi történik, ne ébresszék fel, akkor lehet, reggel arra ébred például, hogy lőnek az oroszok. De ha baj van, akkor csak beszólnak a buliba, ahol éppen mulat, hogy „az oroszok már a spájzban vannak”.

Különben is a finn hadsereg jól fel van készülve arra, hogy előre lássa az országot esetlegesen érintő katonai veszélyt – mondta a miniszterelnöknő. Aztán Finnországot amúgy is felveszik a NATO-ba, és utána már semmi gondjuk nem lesz a finneknek.

Reméljük, hogy Sanna Marin nem bukik meg, mint a mi koronavírus-járvány miatti korlátozás alatt mulatozó miniszterelnökünk, Ludovic Orban, aki születésnapján a minisztériumban füstölt és ivott beosztottaival, aztán (cigaretta) hamut szórtak fejükre, és megbüntetették saját magukat. Az angol miniszterelnök, Boris Johnson szintén bulizott a korlátozások alatt a minisztériumban. Őt is aztán szintén (angolosan) leléptették.