Harmincéves az őrkői templom

Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári katolikus érsek is megtisztelte jelenlétével a sepsiszentgyörgyi őrkői közösséget és a Mária, Világ Királynője tiszteletére 30 évvel ezelőtt felszentelt templomot tegnap; ünnepi szentmisét mutatott be Márkus András szentszéki tanácsossal, a templom plébánosával és paptestvéreivel, illetve Vintila László akolitussal együtt. A meghitt, lélekemelő ünnepségen megemlékeztek arról is, hogy a Szeretet Misszionáriusai, Teréz Anya leányai 32 éve szolgálják az őrkői cigány közösséget, majd angol nyelven megújították fogadalmukat és elköteleződésüket. Az ünnepi liturgiát Miklós Katalin, a Plugor Sándor Művészeti Líceum zenetanárának hegedűjátéka színesítette.