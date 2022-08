Zene

NYÁRESTI KONCERT A VÁRTEMPLOMBAN. A Rákász Gergely Alapítvány szervezésében augusztus 25-én, csütörtökön 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Vártemplomban fellép Dénes Dorottya (cselló), Nagy Tünde (hegedű), Kiss Péter (harmonika), Török Ákos (zongora). A koncertre a belépés ingyenes, felajánlásokkal a fellépő fiatalokat támogathatják.

A ZENE LEGYŐZI A RÁKOT. Augusztus 26-án, pénteken 19 órától a Slang Gospel Band nagyszabású adománygyűjtő koncertjével zárul az idei KultúrPark rendezvénysorozat Sepsiszentgyörgyön az ’56-os Emlékparkban. A zene legyőzi a rákot című koncerten az adományokból begyűlt összeget a zenekarvezető Cserkész Adalbert – Jimmy kezelési költségeinek fedezésére fordítják a zenészek.

DIABOLUS IN MUSICA-KONCERT lesz augusztus 28-án 20 órától a sepsiszentgyörgyi Szimplában. A Diabolus In Musica az Ørdøg akusztikus féltestvére, amely azonban sem tagságában, sem műsorában nem ugyanaz, mint a Fonogram-díjas anyazenekar. Jegyet a koncert helyszínén lehet megvásárolni 35 lejért.

Plakettavató és koszorúzás

Kézdivásárhelyen a Kaszinó alapításának 180. évfordulója alkalmából a Báró Wesselényi Miklós Könyvtár kertjében augusztus 28-án, vasárnap 13 órától ünnepség keretében felavatják a Báró Wesselényi Miklós-plakettet, majd ezt követően koszorúzásra kerül sor.

Előadások Csernátonban

A csernátoni V. IKA képzőművészeti alkotótábor égisze alatt ma 20 órától a Sylvester Lajos Könyvtárban Demeter Anasztázia és Demeter Miklós Az udmurt műveltség címmel tart előadást, augusztus 27-én, szombaton 20 órától ugyanott Soós Anna matematikus, a kolozsvári BBTE rektorhelyettese Fraktálok (majdnem) képletek nélkül című előadása hallgatható meg.

Könyvbemutató

A csernátoni V. IKA képzőművészeti alkotótábor égisze alatt augusztus 25-én, csütörtökön 20 órától a Sylvester Lajos Könyvtárban bemutatják Bordás Beáta EMŰK-igazgató A kolozsvári Bánffy-palota, valamint augusztus 29-én, hétfőn 20 órától D. Haszmann Orsolya muzeológus A csernátoni Haszmann Pál Múzeum története című könyvét.

Megjelent

Megjelent az Erdélyi Gyopár legfrissebb lapszáma. A legnagyobb turistatalálkozó, az EKE Vándortábor résztvevői vehetik kézbe elsőként a legfrissebb Erdélyi Gyopárt és gyermekmellékletét, a Gyopárkát. A természetvédelem-honismeret-környezetvédelem tematikájú kiadvány azonban bárki számára hozzáférhető, és aki fellapozza, számíthat arra, hogy bővülni fog tudás- és élménytára. Eljuthat a varázshegy bűvöletébe, megtudhatja, melyik a vásárhelyi ekések kedvenc kirándulóhelye, hogy mit üzenne Erőss Zsolt Züminek, és azt is, hogy rekordokat döntögetett a Jókai és a Bánffy Teljesítménytúra. Aki a nemesek nyomába ered, az alsórákosi Sükösd–Bethlen-kastélyhoz ér, aki via ferratára vágyik, a Fehérkői-szorost célozza meg, aki „hazajárna”, annak ajánlott a Nyári kalandok Kézditől Szatmárig. A Kolozsvári Szénafüvek Természetvédelmi Terület ismertetése szerepel a környezetvédelmi rovatban, a gombák közül a selyemgombák kínálják magukat, az égre tekintőket meteorozásra hívja a csillagász. Múltba nézhet és jövőbe láthat a Gyopár olvasója, így arról is tudomást szerezhet, hogy a természetjárók napja Várfalván október 1–2-án lesz, illetve hogy már készen van, rendelhető-vásárolható a 2023-as EKE-falinaptár páratlan szépségű tavakkal, folyóvizekkel, azaz az életet adó vízről készült fényképekkel.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Minyonok: Gru színre lép (románul beszélő), 16.15-től Light­year (magyarul beszélő), 17.45-tól A keresztes hadjárat (román feliratos), 18.15-től Nem (magyarul beszélő), 19 órától Fenevad (magyarul beszélő), 20.45-től Ahol a folyami rákok énekelnek (magyarul beszélő). Szabadtéri filmvetítés 21 órától a KultúrParkban – ’56-os Emlékpark; a Bohém rapszódia című román feliratos film esős, hideg idő esetén a moziban tekinthető meg.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től Ima a hivatásokért, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

MÉHNYAKRÁKSZŰRÉS. Kovászna megyei 24–64 év közötti nők számára ingyenes Babeş–Papanikolau- (HPV) tesztelést végeznek a méhnyakrák megelőzése és időbeni felfedezése érdekében indított karaván szakemberei. Bölönben ma 10 órától a családorvosi rendelő udvarán, Bodzafordulón 25-én 10 órától a kórház udvarán, Dobollón 26-án 10 órától a kultúrotthon udvarán várják ingyenes szűrővizsgálatra a nőket.

VÍZELZÁRÁS. Kovásznán ma 8–19 óráig az új ivóvízvezetékre való rácsatlakozás miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás az 1918. december 1. utcai 1. és 13. szám között, a Dózsa György, Kakukk, Akác, Zrínyi Miklós, Kinizsi Pál, Benedek Elek, Rózsák és Piliske utcában.

ÁRAMSZÜNET. Augusztus 25-én 8–16 óráig Dánokon, Maksán és a Csernátonhoz tartozó Albisban szünetel az áramszolgáltatás. Érdeklődni a 0800 500 929-es zöldszámon lehet.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Székelyszáldoboson és Olaszteleken, csütörtökön Magyarhermányban és Kisbaconban, pénteken Nagyba­conban gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

JOGI TANÁCSADÁS. Szerkesztőségünket ingyenes jogi tanácsadásért újra fel lehet személyesen is keresni. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig várja az érdeklődőket.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 315 136), Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.